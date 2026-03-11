Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο διακεκριμένος κινηματογραφιστής Γιώργος Πανουσόπουλος.

Κινηματογραφιστής με όλη τη σημασία της λέξης, αφού εκτός από σκηνοθέτης ήταν σημαντικός διευθυντής φωτογραφίας με ειδίκευση στο ασπρόμαυρο φιλμ, μοντέρ, σεναριογράφος και παραγωγός.

Ηταν ιδρυτής της «Φιλμικής Εταιρείας» και είχε συμμετάσχει ως διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες των Νίκου Περάκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

Ο ίδιος έκανε 8 ταινίες: «Ταξίδι του Μέλιτος», «Οι Απέναντι», «Μανία», «Μ' Αγαπάς;», «Ελεύθερη Κατάδυση», «Μια Μέρα τη Νύχτα», «Τεστοστερόνη», «Σ' αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει».

Η ταινία του «Μανία» το 1985 διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, και το «Μ' αγαπάς;» στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.

Ο Γ. Πανουσόπουλος είχε τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με ειδικό βραβείο. Το Φεστιβάλ τον αποχαιρετά με ανάρτησή του, τονίζοντας ότι αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη. «Το σινεμά του», σημειώνει, «είναι γεμάτο υπόκωφες επιθυμίες και συναισθηματικές εκρήξεις που στοχεύουν απευθείας στην καρδιά του θεατή».

Συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κινηματογραφικού τοπίου

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για τον χαμό του πρωτοποριακού κινηματογραφιστή Γιώργου Πανουσόπουλου. Με το σημαντικό έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κινηματογραφικού τοπίου, ασκώντας επίδραση σε δημιουργούς της νεότερης γενιάς. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».