Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος

Με θλίψη αποχαιρετά τον πρωτοποριακό κινηματογραφιστή το ΚΚΕ

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο διακεκριμένος κινηματογραφιστής Γιώργος Πανουσόπουλος.

Κινηματογραφιστής με όλη τη σημασία της λέξης, αφού εκτός από σκηνοθέτης ήταν σημαντικός διευθυντής φωτογραφίας με ειδίκευση στο ασπρόμαυρο φιλμ, μοντέρ, σεναριογράφος και παραγωγός.

Ηταν ιδρυτής της «Φιλμικής Εταιρείας» και είχε συμμετάσχει ως διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες των Νίκου Περάκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

Ο ίδιος έκανε 8 ταινίες: «Ταξίδι του Μέλιτος», «Οι Απέναντι», «Μανία», «Μ' Αγαπάς;», «Ελεύθερη Κατάδυση», «Μια Μέρα τη Νύχτα», «Τεστοστερόνη», «Σ' αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει».

Η ταινία του «Μανία» το 1985 διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, και το «Μ' αγαπάς;» στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.

Ο Γ. Πανουσόπουλος είχε τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με ειδικό βραβείο. Το Φεστιβάλ τον αποχαιρετά με ανάρτησή του, τονίζοντας ότι αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη. «Το σινεμά του», σημειώνει, «είναι γεμάτο υπόκωφες επιθυμίες και συναισθηματικές εκρήξεις που στοχεύουν απευθείας στην καρδιά του θεατή».

Συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κινηματογραφικού τοπίου

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για τον χαμό του πρωτοποριακού κινηματογραφιστή Γιώργου Πανουσόπουλου. Με το σημαντικό έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κινηματογραφικού τοπίου, ασκώντας επίδραση σε δημιουργούς της νεότερης γενιάς. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αναδρομική έκθεση για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του ζωγράφου Ιωάννη Σπηλιόπουλου
Στον «Τριανόν» το τρίτο μέρος της τριλογίας «Γυναίκες Μαχήτριες» του Λ. Βαρδαρού
«Παρακμιακοί Παράδεισοι», έκθεση του Νάσου Χαλκίδη
 Παρουσίαση του βιβλίου «Σηματωροί»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ