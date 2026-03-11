«Παρακμιακοί Παράδεισοι», έκθεση του Νάσου Χαλκίδη

(Γερμανικού & Μυλλέρου, Κτίριο Α, Μεταξουργείο, στάση Μετρό «Μεταξουργείο»).

Ο εικαστικός με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη μάς ξανασυστήνεται με αυτήν την έκθεση στην Αθήνα. Τα περισσότερα από 20 έργα ζωγραφικής σε μεικτή τεχνική, 11 τελάρα μεγάλης διάστασης και σειρά μικρών κατά κύριο λόγο πορτρέτων, συναρμολογούν την έκθεση «Παρακμιακοί Παράδεισοι» και αποδεικνύουν πως ο δημιουργός τους δεν κατέχει μόνο γνήσια ευαισθησία αλλά και μια βαθύτερη ματιά, αυτή που εξασκείται με τη γνώση και την πείρα.

Οπως σημειώνει η Μυρτώ Πετάση, ιστορικός Τέχνης, «οι "Παρακμιακοί Παράδεισοι" δεν αναπαριστούν τα κοινωνικά προβλήματα που διατρέχουν τη θεματολογία τους. Επεξεργάζονται εκφράσεις τους, φανερώνουν πτυχώσεις τους, δεικνύουν αιτίες τους. Γι' αυτό και πετυχαίνουν να μην αφορμώνται μόνο από την πραγματικότητα, αλλά να εφορμούν κιόλας σ' αυτήν.

Το περιεχόμενο του Νάσου Χαλκίδη βρίσκεται μακριά από αδιέξοδες έξεις της ζωγραφικής. Την αποστροφή απ' την αλήθεια, την αδιαφορία για τα μεγάλα κοινά που μοιράζονται οι άνθρωποι. Βρίσκεται μακριά από μια Τέχνη καθοδική, απομονωμένη και αποξενωμένη από αυτούς που μπορούν να την ανυψώσουν όταν την αγαπήσουν, τους πολλούς. Ταυτόχρονα ο ίδιος, και απευθυνόμενος σε αυτούς, στέκεται κοντά στις πιο ζωντανές, στις καρποφόρες αισθητικές αναζητήσεις. Κοντά στη μοντέρνα ζωγραφική που δεν εξαϋλώνει τα μέσα της αλλά δουλεύει το σχέδιο, το χρώμα και τη φόρμα, υπολογίζει και παιδεύει με προσπάθειες τις συνθέσεις της. Γι' αυτό κιόλας τα έργα που παρουσιάζονται δεν έχουν μόνο κάτι να "πουν", αλλά έχουν και τον τρόπο να "μιλήσουν".

Η έκθεση "Παρακμιακοί Παράδεισοι" είναι αναζωογονητική γιατί είναι αληθινή. Ο Νάσος Χαλκίδης με αυτήν την απόπειρα μας επιβεβαιώνει πως πρόκειται για καλλιτέχνη που κατέχει, πλέον, την ολότελα δική του δημιουργική φυσιογνωμία».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Απρίλη.