Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Παρουσίαση του βιβλίου «Σηματωροί»

Το βιβλίο του Δημήτρη Δήμου με τίτλο «Σηματωροί» θα παρουσιάσουν οι εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» το Σάββατο 14 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο - cafe «Ορλάντο», στον πεζόδρομο της Λιβαδειάς, οδός Μπουφίδου 9.

Ο Δ. Δήμου με τα έργα και τα ποιήματά του, που εμφανίζει σε αυτό του το εικαστικό ημερολόγιο, αναζητεί τους σηματωρούς των καιρών, τους αλύγιστους που αψήφησαν τον θάνατο, τον νίκησαν και διάβηκαν στην αιωνιότητα ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες. Ταυτόχρονα θέτει το δίλημμα της επιλογής της κατεύθυνσης και της εναντίωσης του σημερινού ανθρώπου στην εκμετάλλευση.

Για τον συγγραφέα και το βιβλίο θα μιλήσουν:

Τάκης Βαρελάς, ζωγράφος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Φανουρία Βλάχου, ιστορικός Τέχνης.

Αλέκος Καρκάνας, πρόεδρος του Παραρτήματος Λιβαδειάς της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

Γιώργος Μπίμης, ποιητής - συγγραφέας.

    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
