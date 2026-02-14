33ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Σήμερα και αύριο η μεγάλη μάχη για αλλαγή σελίδας στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας

Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή διεξάγονται οι αρχαιρεσίες στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όπου κάθε τίμιος συνδικαλιστής που αγωνιά, που αναγνωρίζει πως ήρθε η ώρα να γίνει αποφασιστικό βήμα για αλλαγή σελίδας, έχει μία επιλογή: Ψήφο στη ΔΑΣ!

Συγκεκριμένα, οι αρχαιρεσίες θα γίνονται στο ξενοδοχείο «Novotel», σήμερα Σάββατο από τις 8.00 μέχρι τις 20.00 και αύριο Κυριακή από τις 8.00 μέχρι τις 18.00.

Οι διαδικασίες, που ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με την πλούσια και ζωντανή συζήτηση, με τους δεκάδες αντιπροσώπους που πήραν τον λόγο, μεταφέροντας τον μαχητικό και αγωνιστικό παλμό από τους χώρους δουλειάς, φανέρωσαν τις δυνατότητες που υπάρχουν για να γίνει πράξη η αλλαγή σελίδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι έφτασαν αυτή τη φορά τους 1.500, οι περισσότεροι των τελευταίων 15 χρόνων, αποτυπώνοντας θετικές αγωνιστικές διεργασίες από χώρους δουλειάς, μεγαλύτερη συσπείρωση στα σωματεία, με καθοριστική τη συμβολή του ΠΑΜΕ. Ανάμεσά τους και αντιπρόσωποι από περισσότερα από 40 νέα σωματεία, που κατάφεραν να συγκροτηθούν σε χώρους δουλειάς τα προηγούμενα χρόνια κόντρα στην εργοδοσία και τους νόμους των κυβερνήσεων.

Ηταν λοιπόν εκεί οι εκατοντάδες αντιπρόσωποι και τις δύο μέρες από το πρωί, στις θέσεις τους, ακυρώνοντας στην πράξη τις άθλιες μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας της Διοίκησης (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ) που επιχείρησε να επιβάλει ηλεκτρονικές διαδικασίες μπας και περάσει στα «μουγκά» η κορυφαία αυτή διαδικασία. Ηταν άλλωστε μια προσπάθεια σε συνέχεια της συνειδητής πολιτικής επιλογής της πλειοψηφίας που άφησε «άστεγα» τα σωματεία μετά την έξωσή τους από το κτίριο του ΕΚΑ. Το κατόρθωμα αυτής της απερχόμενης ηγεσίας ήταν το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας να μείνει ουσιαστικά χωρίς γραφεία, αφού το καλύτερο που κατάφερε ήταν ένα κτίριο όπου στεγάζονται μόνο η διοίκηση και οι παρατάξεις!

Ψήφος στη ΔΑΣ για οργάνωση της αντεπίθεσης

Αυτή η κατάσταση είναι που θέτει και το βασικό δίλημμα για τους αντιπροσώπους στις αρχαιρεσίες. Γι' αυτό και η ΔΑΣ καλεί σε ψήφο και δράση, με κριτήριο το ότι σήμερα, «σε έναν κόσμο που φλέγεται», με την επίθεση κυβερνήσεων - ΕΕ και επιχειρηματικών ομίλων να κλιμακώνεται, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η ανάγκη για Εργατικό Κέντρο οργανωτή - μπροστάρη στους αγώνες, στήριγμα στα σωματεία, να δίνει τον τόνο σε όλη την Ελλάδα στην οργανωμένη διεκδίκηση και τον συντονισμό.

«Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα. Με την ψήφο μας να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στη ΔΑΣ, τη μόνη δύναμη που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αλλαγή σελίδας στη λειτουργία και στον προσανατολισμό του ΕΚΑ, με συνέπεια, με τιμιότητα και με αγωνιστική δράση», σημειώνει η ΔΑΣ, καλώντας σε μαζική στήριξη:

«Για να μην είναι το Εργατικό Κέντρο στήριγμα στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των εργοδοτών, όπως θέλουν οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί οι διασπάσεις και οι συγκολλήσεις τους δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, τις αγωνίες και τους αγώνες τους, αλλά για το πώς θα εξασφαλίσουν τις καρέκλες τους στη νέα διοίκηση του ΕΚΑ και τους αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ.

Ειδικά η διάσπαση της ΠΑΣΚΕ εξασφαλίζει την εκλογή Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ και συγκαλύπτει τη στρατηγική συμφωνία των στελεχών και των δυο ψηφοδελτίων στην αντιλαϊκή πολιτική, όπως έγινε με την ντροπιαστική Κοινωνική Συμφωνία για την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων.

Αυτή η πορεία ενσωμάτωσης και στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής είναι που γεννά και γιγαντώνει τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που αγγίζει τον πρόεδρο καθώς και κεντρικά στελέχη όλων των άλλων παρατάξεων στη ΓΣΕΕ από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαινόμενα που το ΠΑΜΕ καταγγέλλει εδώ και χρόνια».

«Τώρα ξέρεις! Καμία στήριξη σε αυτούς που θέλουν έναν συνδικαλισμό χωρίς εργαζόμενους, με αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, με εξαρτήσεις από αυτούς που ενταφιάζουν τα δικαιώματά μας», αναφέρει η ΔΑΣ στο κάλεσμά της, αναδεικνύοντας ότι αυτό που αποκαλύπτεται καθαρά είναι ότι «χωρίς σύγκρουση, χωρίς καθαρή γραμμή, χωρίς ανιδιοτέλεια, δεν υπάρχει υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

Δεν υπάρχει "αναγέννηση" όταν δεν αμφισβητείται η πολιτική που μας έφερε ως εδώ».

Αλλωστε, η ΔΑΣ έχει διαλέξει πλευρά από την αρχή: «Την πλευρά των εργαζομένων, της ενίσχυσης των σωματείων, του αγώνα για τα συμφέροντα των εργατών και των εργατριών. Με συνέπεια, χωρίς δεσμεύσεις σε εργοδοσία και κυβερνήσεις, με σεβασμό στις συλλογικές διαδικασίες.

Για ένα Εργατικό Κέντρο Αθήνας ανοιχτό, ζωντανό, μαχητικό. Στα χέρια αυτών που παλεύουν καθημερινά για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους και όχι στα χέρια όσων έμαθαν να συμβιβάζονται με την αδικία.

Ηρθε η ώρα για αντεπίθεση. Με πιο δυνατά σωματεία στους χώρους δουλειάς, με ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, με αγώνα που έχει στόχο και διάρκεια. Με πείσμα, αλληλεγγύη και καθαρή γραμμή. Χωρίς παζάρια, χωρίς υποχωρήσεις από τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας.

Ασυμβίβαστα απέναντι στην εργοδοσία και τις κυβερνήσεις με πιο ισχυρή ΔΑΣ, με εμπιστοσύνη στη δύναμη των εργαζομένων.

Ετσι μόνο μπορούμε να ανοίξουμε δρόμο. Και έτσι θα νικήσουμε».