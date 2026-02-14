ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία και την κλοπή γης

Με την απρόσκοπτη συνέχιση της πολύπλευρης υποστήριξης από τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους του, το Ισραήλ συνεχίζει την επιδείνωση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά και από τις βόμβες και από τις κακουχίες. Μάλιστα η ελβετική οργάνωση «Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights» σε σχετική έκθεση εκτιμά ότι μπορεί να έχουν σκοτωθεί πάνω από 200.000 Παλαιστίνιοι, αφού εκτός από τους επίσημα καταγεγραμμένους πολλοί είναι αγνοούμενοι και χιλιάδες οι θαμμένοι στα ερείπια.

Στην πολύπαθη Γάζα, το Ισραήλ παραβιάζει καθημερινά την «εκεχειρία» της 10ης Οκτώβρη 2025, επιδιώκοντας τον εκτοπισμό αμάχων εκτός παλαιστινιακών εδαφών, καθώς κάνει ολοένα και πιο εφιαλτική τη ζωή για τους περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους που συνεχίζουν να επιβιώνουν σε συνθήκες κόλασης.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ συνάντησε μεσοβδόμαδα τον αρχιδολοφόνο Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, διακρίνοντας «πρόοδο» σε ό,τι αφορά τη Γάζα, αφού εξήρε τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ. Είχε δε το θράσος να αναφέρει πως «υπάρχει πραγματικά ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή», ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει καθημερινά τον Λίβανο, να μπαινοβγαίνει στο έδαφος της Νότιας Συρίας εργαλειοποιώντας τους Δρούζους και να εκτοξεύει απειλές κατά του Ιράν.

Τρεις μέρες πριν τη συνάντηση, ο Νετανιάχου και το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκριναν αποφάσεις που συνιστούν ντε φάκτο προσάρτηση της Δυτικής Οχθης και νέα κατάφωρη παραβίαση των Συμφωνιών του Οσλο, όπως η κομβικής σημασίας κατάργηση παλαιότερης ιορδανικής νομοθεσίας που απαγόρευε σε μη Παλαιστίνιους να αποκτούν ακίνητη περιουσία στη Δυτική Οχθη.

Στη δε κατεχόμενη Χεβρώνα καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί έκδοσης οικοδομικών αδειών για τους εκατοντάδες εποίκους που κατοικούν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ανάβοντας το πράσινο φως για την αύξηση της πίεσης στους εκεί Παλαιστίνιους.

Παράλληλα το Ισραήλ κλιμακώνει και την οικονομική πίεση προς την Παλαιστινιακή Αρχή, στερώντας της τα έσοδα από τη συλλογή φόρων εδώ και 10 μήνες, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους 4,4 δισ. δολαρίων. Την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου στη Ραμάλα ο Παλαιστίνιος υπουργός Οικονομικών Αστεφάν Σαλαμέχ τόνισε πως διακυβεύεται η επιβίωση της Παλαιστινιακής Αρχής και πως οι υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης και Πρόνοιας δουλεύουν στο απόλυτα βασικό επίπεδο λόγω έλλειψης πόρων.

Σε αυτό το φόντο, καταστροφής και κλιμάκωσης της κατοχής, ο Πρόεδρος Τραμπ συγκαλεί στις 19 Φλεβάρη την πρώτη συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή περίπου 20 ηγετών και ανώτερων αξιωματούχων, θέτοντας στο επίκεντρο τα άθλια σχέδιά του για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο.