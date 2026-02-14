ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Εντατικές κινήσεις από τις ΗΠΑ για «να αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο»

«Εξαιρετικές οι σχέσεις» με την προσωρινή κυβέρνηση στο Καράκας, λέει ο Τραμπ...

Την επιδίωξη της κυβέρνησης Τραμπ να επιταχύνει την ενίσχυση της θέσης των ΗΠΑ και των μονοπωλίων τους στη Βενεζουέλα και στον έλεγχο του ορυκτού της πλούτου, αλλά και γενικότερα στη Λατινική Αμερική, επιβεβαίωσε η επίσκεψη που έκανε μεσοβδόμαδα στη χώρα ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Ο υπουργός των ΗΠΑ, εκτός από την επίσημη συνάντηση που πραγματοποίησε στο Καράκας με την προσωρινή Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, βρέθηκε και σε περιοχές ιδιαίτερα πλούσιες σε υδρογονάνθρακες, όπως αυτή του Ορινόκο.

Συγκεκριμένα, ο Ράιτ «επιθεώρησε» τη μονάδα παραγωγής της εταιρείας «PetroIndependencia» - η οποία αποτελεί κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το αμερικανικό ενεργειακό μονοπώλιο «Chevron» μαζί με τη βενεζολάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA.

Οπως μετέδωσε το πρακτορείο «Bloomberg», ακόμα και μέσα στη βδομάδα που έρχεται είναι πιθανή η παραχώρηση νέων αδειών - τόσο για εξερεύνηση όσο και για εξόρυξη - σε «οικόπεδα» της χώρας, σε εταιρείες όπως η «Chevron», η ισπανική «Repsol» κ.ά.

Μάλιστα ο Ράιτ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι θα μπορούσε να υπάρξει όφελος από αύξηση της παραγωγής ακόμα και μέσα στους επόμενους 18 - 24 μήνες.

«Η Chevron είναι σε θέση να επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της εδώ. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στη Βενεζουέλα σήμερα και θα είναι σε θέση να επεκτείνει τα αποθέματα που διαθέτει και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της», ανέφερε.

Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής «TotalEnergies», Πατρίκ Πουγιανέ, εξέφρασε επιφυλάξεις για νέες επενδύσεις στη Βενεζουέλα στις σημερινές συνθήκες - το γαλλικό μονοπώλιο δραστηριοποιούνταν παλιότερα στη χώρα - εκτιμώντας ότι «εξακολουθούν να ισχύουν» δεδομένα που συνεπάγονται αυξημένο κόστος.

Θυμίζουμε ότι αντίστοιχους δισταγμούς είχαν εκφράσει και εκπρόσωποι της αμερικανικής «Exxon» σε πρόσφατη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τη Βενεζουέλα «μη επενδύσιμη» ακόμα.

Ενώ και στελέχη της τράπεζας Barclays ανέφεραν στο CNBC ότι «υπάρχουν περιορισμοί υποδομών, πολλοί».

Βεβαίως, τα δεδομένα είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν μετά και την άρση μιας σειράς αμερικανικών περιορισμών που ανακοίνωσε στις 10 Φλεβάρη το αρμόδιο Γραφείο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, για δραστηριότητες σχετικές με τομείς της ενεργειακής βιομηχανίας.

Οι περιορισμοί αυτοί μάλιστα διατηρήθηκαν για οντότητες και εταιρείες που συνδέονται με Κίνα και Ρωσία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, την Παρασκευή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ότι «οι σχέσεις μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι, για να το θέσω "ήπια", εξαιρετικές! Τα πάμε πολύ καλά με την Πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και τους εκπροσώπους της. Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και μεγάλα χρηματικά ποσά, αόρατα για πολλά χρόνια, σύντομα θα βοηθήσουν πολύ».

Από τη πλευρά της η Ροντρίγκες, σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBS, είπε ότι «σίγουρα» θα γίνουν στη Βενεζουέλα «ελεύθερες εκλογές», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το «πότε», ενώ ζητώντας και εκείνη μια ...βελτιωμένη προβολή της χώρας της από τα «δυτικά» επιτελεία είπε ότι «η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα (θα) σημαίνει πως θα είμαστε ελεύθερη χώρα (...) χωρίς κυρώσεις, χώρα που δεν θα βρίσκεται υπό διεθνείς εκφοβισμούς, στο στόχαστρο κατασυκοφάντησης από τον διεθνή Τύπο».

Ψάχνουν «συμμάχους για την ελευθερία»...

Νέα βήματα για τη διασφάλιση στερεότερων συμμαχιών των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική αναμένεται να χαράξει η Σύνοδος που η κυβέρνηση Τραμπ διοργανώνει αρχές Μάρτη στο Μαϊάμι, σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ που ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει επίσημα, αλλά ούτε και τα έχει διαψεύσει.

Στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνεται σίγουρα ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, που σε συνέντευξή του τον Γενάρη αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει συνεργασία με άλλα κράτη της περιοχής για να σχηματιστεί συμμαχία που «θα αγκαλιάζει τις ιδέες της ελευθερίας» και θα καταπολεμά «τον καρκίνο του σοσιαλισμού».

Πρόσθεσε ότι «δεν της έχουμε δώσει όνομα ακόμη, αλλά υπάρχει ομάδα δέκα χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες θα συνεχίσουμε να προχωράμε...».

Σχετικές αναλύσεις συνδέουν ήδη τη συνάντηση στο Μαϊάμι όχι απλά με την «αντιμετώπιση της γεωπολιτικής διείσδυσης της Κίνας στο δυτικό ημισφαίριο» - όπως την καθορίζει και η «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» των ΗΠΑ, ειδικότερα με το αμερικανικό σχέδιο «Vault», που ανακοίνωσε στις 2 Φλεβάρη ο Τραμπ, για τη δημιουργία Αποθεματικού Στρατηγικών Ορυκτών, και το Φόρουμ Γεωστρατηγικής Συνεργασίας για τους Πόρους (FORGE - Forum On Resource Geostrategic Engagement), για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες, κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.