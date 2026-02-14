ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΕΣ - ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Copyright 2016 The Associated

από όλο τον κόσμο υπογράφουνη οποία εκδόθηκε με πρωτοβουλία τηςκαι με την οποία καταδικάζουν τις εντεινόμενες απειλές από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ενάντια στην Κούβα, και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό, στο ΚΚ Κούβας και στην Ενωση Νέων Κομμουνιστών Κούβας.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

«Αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

Σε συνέχεια της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ με απύθμενο θράσος ενισχύει ακόμα περισσότερο την επιθετικότητά της ενάντια στην Κούβα, επιστρατεύοντας γελοία επιχειρήματα και προσχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζει νέα επιχείρηση οικονομικού και εμπορικού στραγγαλισμού του Νησιού της Επανάστασης, μέσω της επιβολής δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, αλλά και με το ενδεχόμενο "ναυτικού αποκλεισμού" της Κούβας.

Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν στον εγκληματικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εδώ και δεκαετίες οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε βάρος της Κούβας, φέρνοντας τον λαό αντιμέτωπο με ακόμα μεγαλύτερες στερήσεις και ελλείψεις, αλλά και στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, σε συνέχεια των προηγούμενων, όπως η ένταξη της Κούβας στην άθλια "λίστα κρατών που στηρίζουν την τρομοκρατία".

Καταδικάζουμε τις νέες απειλές του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και στην Ενωση Νέων Κομμουνιστών Κούβας, οι οποίοι στηριγμένοι στις επαναστατικές τους παραδόσεις μπορούν και θα καταφέρουν να αποκρούσουν και αυτήν την επίθεση!

Καλούμε τη νεολαία σε κάθε χώρα να δυναμώσει την πάλη της και να εκφράσει την αλληλεγγύη στο Νησί της Επανάστασης, απαιτώντας να σταματήσουν οι απειλές και ο βάρβαρος αποκλεισμός του νησιού.

Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Προχωράμε μπροστά μέχρι την τελική νίκη των λαών!».

Οι Οργανώσεις που υπογράφουν

Οι Κομμουνιστικές Νεολαίες και οι Οργανώσεις που υπογράφουν μέχρι στιγμής την Κοινή Ανακοίνωση, η οποία είναι ανοιχτή για περισσότερες υπογραφές, είναι οι εξής:

1. ΚΝ Αυστρίας

2. Μέτωπο Νεολαίας του Κόμματος Εργασίας Αυστρίας

3. ΚΝ Βενεζουέλας

4. Ενωση Κομμουνιστικής Νεολαίας (Βραζιλία)

5. Ενωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Βρετανίας

6. Ενωση Κομμουνιστικής Νεολαίας (Γαλλία)

7. Σοσιαλιστική Γερμανική Εργατική Νεολαία

8. Ελβετική Κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας

9. ΚΝ Ελλάδας

10. Νεολαία Τουντέχ του Ιράν

11. Κίνημα Νεολαίας Κόνολι (Ιρλανδία)

12. Νεολαία του Κόμματος Εργατών (Ιρλανδία)

13. Κολεκτίβες Νέων Κομμουνιστών (Ισπανία)

14. Μέτωπο Κομμουνιστικής Νεολαίας (Ιταλία)

15. Κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας (Καναδάς)

16. Ενωση Νέων Κομμουνιστών (Κούβα)

17. Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας (Κύπρος)

18. Μέτωπο Κομμουνιστικής Νεολαίας (Μεξικό)

19. Κίνημα Κομμουνιστικής Νεολαίας (Ολλανδία)

20. Δημοκρατική Ομοσπονδία Φοιτητών (Πακιστάν)

21. Μέτωπο Δημοκρατικής Νεολαίας (Πακιστάν)

22. Παλαιστινιακή Κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας

23. Παραγουανή ΚΝ

24. Επαναστατική Κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας (Ρωσία)

25. ΚΝ Σουηδίας

26. Σοσιαλιστική Ενωση Νεολαίας (Σρι Λάνκα)

27. Σοσιαλιστική Ενωση Φοιτητών (Σρι Λάνκα)

28. ΚΝ Τουρκίας

29. Κομμουνιστική Ενωση Νεολαίας (Τσεχία)