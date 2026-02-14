Σάββατο 14 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 15 Φλεβάρη 2026
Η σπορά της ενότητας θα καρπίσει!

Τα εργατικά σωματεία από τα Τρόφιμα - Ποτά χαιρετίζουν τον μεγάλο αγώνα

«Η σημερινή συγκέντρωση με τους αγωνιζόμενους αγρότες μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια, αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας», τόνισε εκ μέρους των εργατικών σωματείων ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

«Να είστε σίγουροι ότι η σπορά που κάνατε, ο πολυήμερος ηρωικός σας αγώνας θα δώσει καρπούς. Η σπορά της ενότητας, της συσπείρωσης στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, της εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης είναι τα πιο σημαντικά εφόδια για τον αγώνα σας που συνεχίζεται.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Τροφίμων είμαστε μαζί σας. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Εργάτες και αγρότες δουλεύουμε από το πρωί έως το βράδυ και δεν μπορούμε να ζήσουμε, να τα βγάλουμε πέρα. Δουλεύουμε εμείς και τα καρπώνονται μια χούφτα μεγαλέμποροι και βιομήχανοι.

Αυτοί που ληστεύουν τον κόπο μας για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Που μας οδηγούν στην εξαθλίωση και στο ξεκλήρισμα», σημείωσε.

«Ο αγώνας συναντιέται και στα μπλόκα και στις "Βιολάντες" όπου δουλεύουν και γυναίκες αγροτών. Εκεί που οι βιομήχανοι δεν διστάζουν μπροστά σε κανένα έγκλημα για το κέρδος τους».

Ο Β. Σταμούλης τόνισε ότι «από τα δικά μας χέρια στο εργοστάσιο και το χωράφι προέρχονται τα αμύθητα κέρδη τους. Ενας τρόπος υπάρχει να τους αντιμετωπίσουμε. Να ενισχύσουμε τον κοινό μας αγώνα ενάντια στον κοινό αντίπαλο. Να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη και όχι σε σωτήρες και λύσεις από τα πάνω, γιατί αυτό που επιβεβαιώνεται για δεκαετίες είναι αυτό που λέει το γνωστό αγροτικό τραγούδι "και μείς τα ίδια θα 'μαστε άλλη μια φορά, μας παίρνουν τη σοδειά φτηνά"».

    

