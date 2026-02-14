Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν, ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι τη νίκη! Ευχαριστούμε που τον κάνατε δικό σας!

Καταχειροκροτούμενος ανέβηκε πρώτος στο βήμα οεκ μέρος του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε-65 και της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ανοίγοντας το μεγάλο συλλαλητήριο.

«Μπράβο σε όλους μας που συνεχίζουμε έναν αγώνα μεγάλο», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ, που επί 55 μέρες στα μπλόκα μάς στηρίζατε ηθικά, μας δίνατε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για το σήμερα και για το αύριο. Αρνούμαστε να δεχθούμε το ξεκλήρισμα. Θέλουμε την ύπαιθρο ζωντανή και τον αγώνα θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

Τόνισε πως «στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα μας έχει πάντα μπροστά της». Και ανέδειξε ότι η πολιτική της είναι που δεν επιτρέπει να τρώει ο λαός φτηνά και υγιεινά αγροτικά προϊόντα, θυσιάζει αυτήν την ανάγκη στον βωμό του κέρδους. «Μια πολιτική η οποία ερημώνει την ύπαιθρο, μας πνίγει, μας σκοτώνει», ανέφερε.

Καταλήγοντας τόνισε: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, και με το συλλαλητήριο σήμερα, που σίγουρα στέλνει το μήνυμα, αλλά και με άλλες μορφές κλιμάκωσης, και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν, και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας, δεν υποχωρούμε, είτε με τα πόδια είτε με το τρακτέρ... Τη δύναμη την έχει ο λαός. Δεν την έχουν οι λίγοι. Αρα θα κερδίσουμε!».