Σάββατο 14 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 15 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ενα ζεστό καλωσόρισμα από τους αυτοαπασχολούμενους και άλλους φορείς

Το δικό τους ξεχωριστό καλωσόρισμα ετοίμασαν με έμπρακτη αλληλεγγύη οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που απηύθυνε η ΟΒΣΑ.

Μάλιστα, τόσο η Ομοσπονδία όσο και άλλοι φορείς, όπως η Επιτροπή Αγώνα Λαϊκών Αγορών, έστησαν πάγκους για να τροφοδοτούν τους βιοπαλαιστές με νερά, χυμούς, σάντουιτς και άλλα προϊόντα, ώστε να συμβάλουν στη διανυκτέρευση.

Τους βιοπαλαιστές υποδέχτηκαν μαχητικά και οι γυναίκες των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων, με κάλεσμα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, που είχε προσυγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Ιδιαίτερη πρωτοβουλία ήταν και αυτή από το ταξικό ναυτεργατικό σωματείο της ΠΕΜΕΝ, η οποία μετέφερε στο Σύνταγμα την εκδήλωση για την ετήσια κοπή της πίτας της, ενώ όλα τα γεύματα που ετοίμαζε για τα μέλη της θα μοιραστούν στους αγωνιζόμενους αγρότες.

Τη δική τους προσφορά είχαν και οι αρτοποιοί με σχετική απόφαση της Συντεχνίας τους.



Έμπρακτη αλληλεγγύη: Προϊόντα έτοιμα για να διατεθούν στους διαδηλωτές
Έμπρακτη αλληλεγγύη: Προϊόντα έτοιμα για να διατεθούν στους διαδηλωτές
    

