Από τα ξημερώματα, από όλη την Ελλάδα το κομβόι για το Σύνταγμα

Eurokinissi

Με λεωφορεία, με καράβια, με οχήματα και με κάθε μέσο από κάθε άκρη της χώρας οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου πλημμύρισαν την Αθήνα την Παρασκευή, συγκροτώντας το μεγαλειώδες συλλαλητήριο μαζί με την εργατική τάξη και όλο τον λαό.

Δεκάδες και τα τρακτέρ από διάφορες περιοχές της χώρας με τις σημαίες των Αγροτικών Συλλόγων καρφωμένες πάνω τους να καταφτάνουν συντεταγμένα, και διασχίζοντας το κέντρο της πόλης να συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα. Οι κόρνες χτυπούν ασταμάτητα, σηκώνουν όλη την πρωτεύουσα στο πόδι, δίνοντας τον παλμό του ανυποχώρητου και κοινού αγώνα.

Πρώτοι που ξεκίνησαν για να είναι συνεπείς στο ραντεβού τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, που συγκεντρώθηκαν από την προηγούμενη νύχτα στα λιμάνια του Ηρακλείου και των Χανίων. Εκεί, έξω από τα καράβια, με τα πανό των Ομοσπονδιών τους έστειλαν μήνυμα αποφασιστικής συνέχειας, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, εκφράζοντας για ακόμα μια φορά τη στήριξη στον αγώνα της αγροτιάς. Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν το πρωί και μετά από μερικές ώρες ξεκίνησαν να ανεβαίνουν για την Αθήνα.

Από τα ξημερώματα ξεκίνησαν και οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τη βόρεια Εύβοια, οι οποίοι αργότερα ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, για να πάρουν την Εθνική Οδό που θα τους έφερνε στους δρόμους του αγώνα μαζί με τους παραγωγούς όλης της χώρας.

Αντίστοιχα και οι Θεσσαλοί ξεκίνησαν από την περιοχή που αποτελεί την καρδιά του ανυποχώρητου αγώνα, που με τα πρώτα μπλόκα που στήθηκαν φέτος άνοιξε τον δρόμο για τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των τουλάχιστον 50 ημερών. Στάση στον Αγιο Κωνσταντίνο για τους Θεσσαλούς, με τον Θοδωρή Γεωργαδάκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, να δηλώνει: «Δίνουμε το "παρών". Συνεχίζουμε τον αγώνα με μαζική συμμετοχή, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, ο αγώνας μας δεν σταματά».

Ως «σταθμός» για την κάθοδο είχαν οριστεί τα διόδια των Αφιδνών, όπου συναντήθηκαν με τουςπου κι αυτοί νωρίς το πρωί πήραν τον δρόμο της μεγάλης καθόδου. Εκεί έγινε και η «απόβαση» με τα δεκάδες τρακτέρ, εκεί αντάμωσαν χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, συγκροτώντας μια προσυγκέντρωση.

Και εκεί φτιάχνεται το συγκλονιστικό κομβόι, ξεκινώντας με τα μηχανήματα, τα εργαλεία της δουλειάς τους, για τη διαδήλωση. Οι κουβέντες δίνουν και παίρνουν, όλοι έχουν να διηγηθούν κάτι από τον αγώνα που έδωσαν στα μπλόκα, περήφανοι για την αντοχή τους, «ένα μπόι» πιο ψηλοί, έχοντας καταφέρει να ακυρώσουν κάθε προσπάθεια χτυπήματος του περήφανου αγώνα τους. Πιο στιβαροί στα πόδια τους, με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με τον ελπιδοφόρο συντονισμό με τα εργατικά σωματεία να γίνεται «βεβαίωση» της δύναμής τους για κλιμάκωση της αγωνιστικής διεκδίκησης.

Ενας ακόμα μεγάλος αγωνιστικός σταθμός, ένα πραγματικός άθλος γίνεται πράξη: Το οργανωμένο κίνημα δείχνει ότι μπορεί να οργανώσει μεγάλους αγώνες και ότι τα αποθέματα είναι ανεξάντλητα όταν ο στόχος είναι καθαρός: Ολοι μια γροθιά κόντρα στην ΕΕ, στην ΚΑΠ, στην πολιτική των κερδών μιας χούφτας παρασίτων.