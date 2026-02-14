ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Ιστορική νίκη» για το Εθνικιστικό Κόμμα

Με το Εθνικιστικό Κόμμα Μπανγκλαντές (BNP) να διασφαλίζει τις 205 από τις συνολικά 300 έδρες της νέας Βουλής ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην ασιατική χώρα την περασμένη Πέμπτη. Στις εκλογές δεν συμμετείχε ο «Σύνδεσμος Αουάμι», το κόμμα της πρώην πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Στο πλαίσιο του σφοδρού ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας στην ευρύτερη περιοχή, όπως και των αντιθέσεων Ινδίας - Κίνας, καθώς και Ινδίας - Πακιστάν, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξωτερική πολιτική που θα ασκήσει η νέα κυβέρνηση.

Σε μερικές από τις πρώτες τους δηλώσεις, εκπρόσωποι του BNP τόνισαν ότι «η εξωτερική μας πολιτική θα βασίζεται στις σχέσεις με όλες τις χώρες. Δεν επικεντρώνεται σε κάποια συγκεκριμένη χώρα».

Την παραμονή των εκλογών, ωστόσο, οι ΗΠΑ είχαν εκφράσει ανοιχτή «ανησυχία» μέσω του πρέσβη τους στο Μπανγκλαντές, Μπρεντ Τ. Κρίστενσεν, ο οποίος είπε ότι «ανησυχούμε για την αυξανόμενη κινεζική επιρροή στη Νότια Ασία», προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον δεσμεύεται «να συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές για να επικοινωνήσουμε σαφώς τους κινδύνους ορισμένων τύπων συνεργασίας με την Κίνα».

Η κινεζική πρεσβεία αντέδρασε άμεσα, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης ή παρεμπόδισης» των σχέσεων ανάμεσα σε Πεκίνο και Ντάκα «είναι καταδικασμένη να αποτύχει».

Στη διάρκεια επαφών τους στην Κίνα το προηγούμενο διάστημα αντιπρόσωποι της ηγεσίας του BNP είχαν σημειώσει ότι «βρισκόμαστε σε μια γεωγραφική θέση όπου από τρεις πλευρές είμαστε περικυκλωμένοι από μια μεγάλη και ισχυρή χώρα (σ.σ. Ινδία). Πρέπει να ισορροπήσουμε και να φέρουμε ισορροπία στον γεωπολιτικό μας ρόλο και στη θέση μας μέσω της στενής μας σχέσης με την Κίνα».

Θυμίζουμε ότι στις εκλογές του 2024 ο «Σύνδεσμος Αουάμι» της Χασίνα είχε επικρατήσει, αλλά οι βασικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης είχαν αρνηθεί να πάρουν μέρος.

Είχαν ακολουθήσει πολυήμερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, με επίκεντρο συνθήματα κατά της διαφθοράς, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, ενώ εκατοντάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής.

Από τον Αύγουστο του 2024 η τότε πρωθυπουργός Χασίνα διέφυγε στην Κίνα, ενώ τον περασμένο Νοέμβρη καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο «για εγκλήματα πολέμου».