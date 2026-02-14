ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η υπόσχεση τηρήθηκε! Οι βιοπαλαιστές αγρότες μετά από 50 μέρες μεγαλειώδους αγώνα στα μπλόκα, συνεπείς στο ραντεβού τους, συναντιούνται με τους φυσικούς τους συμμάχους: Διαδηλώνουν στην Αθήνα, μαζί με την εργατική τάξη και όλο τον λαό, εκείνους που μαζί τους έτριψαν στα μούτρα της κυβέρνησης τον άθλιο «κοινωνικό αυτοματισμό» όταν ήταν σε εξέλιξη τα μπλόκα.

Υπόσχεση που δεν είναι ούτε εύκολη ούτε και δεδομένη! Κατακτήθηκε μέσα από τον μακρύ και σκληρό αγώνα που δίνουν απέναντι στην άλλη «συνέπεια»: Εκείνη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση και την πολιτική της, που στηριγμένη στη στρατηγική συμφωνία των άλλων αστικών κομμάτων, με βάση την ΚΑΠ της ΕΕ, τσακίζει τους βιοπαλαιστές, ρίχνει περισσότερα βάρη στους εργαζόμενους και σε όλο τον λαό.

Το συλλαλητήριο της Παρασκευής λοιπόν εξελίχθηκε σε κορυφαίο σταθμό του δίκαιου αγώνα, όπως άλλωστε είχε αποφασιστεί στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, ύστερα από την κοροϊδία που εισέπραξαν από την κυβέρνηση στη συνάντηση που είχαν μαζί της.

Στην Αθήνα οι βιοπαλαιστές παραγωγοί έφτασαν με τα «όπλα» που τους κρατάνε όλους αυτούς τους μήνες: Με την οργάνωση και την πειθαρχία, πιο σίγουροι για τις δυνάμεις τους! Ηρθαν εξοπλισμένοι με την ορμή και τη δύναμη που τους έδωσε ο μεγαλειώδης αγώνας που έδωσαν για πάνω από 50 μέρες στα πανίσχυρα μπλόκα σε όλη τη χώρα, στριμώχνοντας την κυβέρνηση.

Οπλισμένοι με την ενότητα που κατέκτησαν μέσα στον αγώνα τους, συσπειρωμένοι στις Ομοσπονδίες και στους Αγροτικούς Συλλόγους, με τον συντονισμό σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Χιλιάδες στόματα συγχρονισμένα «σαν ένα» φώναξαν με βεβαιότητα στο συλλαλητήριο «Τώρα με τα πόδια, μετά με τα τρακτέρ, αν δεν δικαιωθούμε θα γίνει Κιλελέρ», δηλώνοντας αποφασισμένοι να εντείνουν την αγωνιστική πίεση προς την κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν τα ζωτικής σημασίας αιτήματα που διεκδικούν.

Σε αυτήν τη μεγάλη στιγμή του αγώνα τους δεν ήταν μόνοι τους! Μαζί τους ήταν οι εργαζόμενοι με τα πανό τους, που μέσα από τα σωματεία τους δίνουν τη μάχη στους χώρους δουλειάς για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, κόντρα στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης που βάζει ταφόπλακα στις Συμβάσεις.

Μικροί αυτοαπασχολούμενοι και ΕΒΕ, που στα μαγαζιά τους δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης απέναντι στο ίδιο εχθρικό κράτος, που τους τσακίζει με τη φοροληστεία και την ακρίβεια. Νέοι και νέες, φοιτητές και φοιτήτριες που παλεύουν για σύγχρονες σπουδές και τη ζωή που τους αξίζει. Ολος ο λαός της Αττικής βρέθηκε ξανά στο πλευρό τους, πιάστηκε χέρι με χέρι μαζί τους, φώναξε για το δίκιο τους, όχι μόνο επειδή το αναγνωρίζει αλλά επειδή ξέρει ότι ο αγώνας τους είναι κοινός, γιατί έχει απέναντί του κοινό αντίπαλο: Την πολιτική που για να θωρακίζονται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων ξεκληρίζει τους αγρότες, σακατεύει τους εργάτες, υψώνει εμπόδια στην πρόσβαση σε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο, καθώς οι αγρότες διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους.

Μάλιστα, μετά τις ομιλίες, η μεγάλη συγκέντρωση «ντύθηκε» από τα τραγούδια του αγώνα, με καλλιτέχνες να έχουν τη δική τους συμβολή στην αγωνιστική ανάταση.

«Εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά!»: Το σύνθημα αυτό από χθες ακούγεται πιο δυνατά!