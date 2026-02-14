Σάββατο 14 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 15 Φλεβάρη 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα

Σε δήλωσή του από το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε:

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Από σήμερα πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για μείωση του κόστους παραγωγής, για να μπορούν να ανασάνουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας. Να μπορεί να γίνει εμβολιασμός για την ευλογιά στα κοπάδια, και βεβαίως να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο. Είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
