Το ρεπορτάζ συνεχίζεται

Καθώς η ύλη της εφημερίδας μας έκλεινε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, και ενώ το πανελλαδικό συλλαλητήριο ήταν σε εξέλιξη, ο «Ριζοσπάστης» θα δώσει συνέχεια στο ρεπορτάζ στο φύλλο της Τρίτης.