Σάββατο 14 Φλεβάρη 2026 - Κυριακή 15 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Το ρεπορτάζ συνεχίζεται

Καθώς η ύλη της εφημερίδας μας έκλεινε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, και ενώ το πανελλαδικό συλλαλητήριο ήταν σε εξέλιξη, ο «Ριζοσπάστης» θα δώσει συνέχεια στο ρεπορτάζ στο φύλλο της Τρίτης.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οι υλικοί όροι του κοινωνικού εταιρισμού... με τη σφραγίδα της ΕΕ
Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους έχουν τη δύναμη να επιβάλουν το δίκιο τους
Σε περίοδο πολεμικής οικονομίας θέλουν να βάλουν γκέμια στις διεκδικήσεις των εργαζομένων
Τα τρακτέρ στην Αθήνα - Ο λαός με την αγροτιά!
Από τα ξημερώματα, από όλη την Ελλάδα το κομβόι για το Σύνταγμα
Με τη δύναμη των σωματείων παραμένει και ενισχύεται το ακλόνητο στήριγμα των εργαζομένων
Σήμερα και αύριο η μεγάλη μάχη για αλλαγή σελίδας στο μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας
 Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια
Ενα ζεστό καλωσόρισμα από τους αυτοαπασχολούμενους και άλλους φορείς
 Δοκιμασμένοι και πρωτοπόροι εργαζόμενοι από δεκάδες χώρους δουλειάς
Η σπορά της ενότητας θα καρπίσει!
Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν, ο αγώνας μας συνεχίζεται μέχρι τη νίκη! Ευχαριστούμε που τον κάνατε δικό σας!
 Οι εργαζόμενοι έχουν απορρίψει το νομοσχέδιο της νέας τρόικας Κεραμέως - Παναγόπουλου - εργοδοσίας για τις ΣΣΕ
 Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ