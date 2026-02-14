Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η ίδια που εφεύρισκε φανταστικούς εργαζόμενους που της ζητάνε να δουλεύουν 13 ώρες, η ίδια που κουνάει κάτι πατσαβουρόχαρτα στη Βουλή που αποδεικνύουν τάχα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα θανατηφόρα εργατικά «ατυχήματα» στην Ελλάδα, η ίδια τις ημέρες της συζήτησης του νομοσχεδίου επιστράτευσε ένα ακόμη άθλιο ψέμα.

Είτε μιλώντας στη Βουλή είτε σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις εξυμνούσε την «ομοφωνία όλων των παρατάξεων στη ΓΣΕΕ» υπέρ του άθλιου νομοσχεδίου που συζητιέται στη Βουλή και βάζει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Παρά το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική, παρά το γεγονός ότι την έχουν διαψεύσει και της έχουν απαντήσει στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, η υπουργός Εργασίας επανέλαβε το ψέμα σε άλλη μια συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Ο διάλογος με τους δημοσιογράφους είναι αποκαλυπτικός:

Δημοσιογράφος: Σας άκουσα και ότι αναφερθήκατε στο τι ψήφισαν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Κεραμέως: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Διότι όταν αυτό το νομοσχέδιο, το συμφωνημένο από κυβέρνηση και όλους τους κοινωνικούς εταίρους, πήγε στο ΔΣ της ΓΣΕΕ, η ΓΣΕΕ έχει ένα ΔΣ και εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις. Αυτοί που πρόσκεινται στη ΝΔ, αυτοί που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ, αυτοί που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι απόφαση βγήκε εκεί;

Δημοσιογράφος: Τι απόφαση;

Κεραμέως: Ομόφωνη. Το ψήφισαν όλοι.

Δημοσιογράφος: Φαντάζομαι εκτός από το ΠΑΜΕ...

(Δεν απάντησε)

Κεραμέως: Και εγώ ερωτώ. Αλλο το ΠΑΣΟΚ της ΓΣΕΕ και άλλο το ΠΑΣΟΚ της Βουλής; Αλλος ο ΣΥΡΙΖΑ της ΓΣΕΕ και άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ της Βουλής; Πώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι παρατάξεις τους εντός της ΓΣΕΕ να ψηφίζουν «ναι» στην εθνική Κοινωνική Συμφωνία, «ναι» στις Συλλογικές Συμβάσεις, και να έρχονται στη Βουλή να λένε, α, τώρα είμαστε στο «όχι», γιατί; Γιατί είμαστε του «όχι» σε όλα.

Βέβαια, η υπουργός Εργασίας επικαλέστηκε το ...δικαίωμα της σιωπής απέναντι στην επισήμανση του δημοσιογράφου «φαντάζομαι εκτός από το ΠΑΜΕ»...

Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, υπενθυμίζεται η ξεκάθαρη τοποθέτηση της ΔΑΣ στη συνεδρίαση της ΓΣΕΕ, όπου ήταν η μόνη δύναμη που απέρριψε την άθλια συμφωνία, ζήτησε την απόσυρσή της και ξεκαθάρισε ότι θα καταθέσει όλες της τις δυνάμεις για να την αντιπαλέψουν τα συνδικάτα.