ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

«

Στα σκουπίδια η άθλια συμφωνία Παναγόπουλου - Κεραμέως. Θα φάει τα μούτρα της στους χώρους δουλειάς»: Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα έστειλαν χιλιάδες εργαζόμενοι την Παρασκευή με μαζική στάση εργασίας και μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, την ώρα που μέσα στη Βουλή η κυβέρνηση ψήφιζε την αθλιότητα που συμφώνησε με τους εργατοπατέρες των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ και τους βιομηχάνους.

«Συμβάσεις κλαδικές, αυξήσεις των μισθών - Είναι η απαίτηση των εργατών», αντηχούσε ξανά και ξανά στο συλλαλητήριο που οργάνωσαν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά και Λαυρίου Ανατολικής - Αττικής με τα εκατοντάδες σωματεία της Αττικής, μια γροθιά να απορρίπτουν το «καλούπωμα» που επιχειρείται στις ΣΣΕ, στα μέτρα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Κάθε σωματείο, κάθε πανό, κάθε σύνθημα και ένα ακόμα «χαστούκι» στην κυβερνητική πολιτική που ζητά συναίνεση και σταθερότητα στη σφαγή δικαιωμάτων και κατακτήσεων, αλλά εισπράττει αγανάκτηση, οργάνωση και διεκδίκηση από τα εργατικά σωματεία. Αλλωστε εκεί ήταν τα δεκάδες συνδικάτα και οι Ομοσπονδίες που παλεύουν για την υπογραφή ΣΣΕ και ξέρουν καλά τα εμπόδια που συναντούν από την εργοδοσία. Βλέπουν μπροστά στα μάτια τους να ενισχύονται αυτά τα εμπόδια από το νομοσχέδιο που χρίζει τη ΓΣΕΕ «τοποτηρητή» των διεκδικήσεων, βάζει νέους «κόφτες», ενοχοποιεί τις εργατικές διεκδικήσεις ακόμα και για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια.

«Αυτήν τη συμφωνία - ντροπή συζητούσαν για δέκα μήνες εργοδότες και η συνδικαλιστική μαφία που ελέγχεται για ρεμούλες εκατομμυρίων ευρώ. Αυτήν τη συμφωνία χειροκρότησαν στη διοίκηση της ΓΣΕΕ μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο οι εργατοπατέρες των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αποκομμένοι πλήρως από τις αγωνίες και τους αγώνες των εργαζομένων», τονίζουν χαρακτηριστικά οι ανακοινώσεις σωματείων.

«Θα πάει στα σκουπίδια και αυτό το νομοσχέδιο». Οι εργαζόμενοι μαζί με τα συνδικάτα τους όλο αυτό το διάστημα έχουν οργανώσει την πάλη τους ενάντια στο 13ωρο και σε όλα τα αντεργατικά μέτρα που έχουν παρθεί για λογαριασμό των ομίλων.

Τα συνδικάτα δυναμώνουν ακόμα περισσότερο την πάλη τους και και τη διεκδίκησή τους για Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς.

Για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Για κατοχύρωση του δικαιώματος στον ελεύθερο χρόνο. Για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας. Για επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ στα συνδικάτα. Για σύγχρονα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ο μαζικός και οργανωμένος αγώνας είναι μονόδρομος.

Κόντρα στην πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων, στην πολιτική του κέρδους, της εκμετάλλευσης και της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Γιατί η δύναμη είναι στα χέρια των εργατών, στον δρόμο του αγώνα.

Αυτό έδειξε και ο μεγαλειώδης ξεσηκωμός των αγροτών και κτηνοτρόφων, που τα συνδικάτα υποδέχτηκαν θερμά στο Σύνταγμα, με εκατοντάδες τρακτέρ να κατακλύζουν την πλατεία.

Εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και νεολαία ένωσαν τις φωνές τους σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο, ένωσαν τις διεκδικήσεις τους.