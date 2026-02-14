Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους έχουν τη δύναμη να επιβάλουν το δίκιο τους

Δεν θα καταφέρουν να κοροϊδέψουν τους εργαζόμενους

Τις μεθοδεύσεις κυβέρνησης - εργατοπατέρων αλλά και το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας τους, όπως και την αποφασιστικότητα των σωματείων να αναμετρηθούν με τον στενό κορσέ που πάει να τους φορέσει, μετέφεραν στο συλλαλητήριο με τις ομιλίες τους εκπρόσωποι συνδικάτων.

Το νομοσχέδιο, θύμισε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, «φτιάχτηκε στη ζούλα, στα κρυφά».

Και, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς κυβέρνησης - εργατοπατέρων ότι «επανέρχονται οι ΣΣΕ» και ότι «βελτιώνεται το νομικό πλαίσιο γι' αυτές», έθεσε το ερώτημα: «Καλά, και γι' αυτό το καλό νέο έπρεπε τόσους μήνες να συναντιούνται κρυφά η Κεραμέως, ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ο Παναγόπουλος; Γιατί δεν μας το έλεγαν και σε εμάς, στα συνδικάτα; Τι θα γινόταν δηλαδή;».

Δεν θα τα καταφέρουν να κοροϊδέψουν τους εργαζόμενους, τόνισε, γιατί έχουν «μεγάλη πείρα από την εφαρμογή όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και που τους στήριξαν η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΕ και οι δυνάμεις τους μέσα στις μεγάλες Ομοσπονδίες».

Το νομοσχέδιο - συνέχισε - δεν έχει σκοπό να διασφαλίσει καλύτερους μισθούς και δικαιώματα. Πυρήνας του είναι τα κριτήρια των προηγούμενων νόμων Βρούτση, Αχτσιόγλου, Κεραμέως. «Οι νόμοι αυτοί λένε ότι ο κατώτατος μισθός θα αποφασίζεται από τον εκάστοτε υπουργό με σκοπό να μη χάνει κέρδη το κεφάλαιο, ότι θα είναι σε τέτοια επίπεδα που θα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα, και μάλιστα με αλγόριθμο.





Με αυτά τα κριτήρια θα γίνονται υποχρεωτικές οι ΣΣΕ και θα διαμορφώνεται και ο κλαδικός μισθός. Με αυτά τα κριτήρια έγιναν υποχρεωτικές οι Συμβάσεις στον Τουρισμό και δεν έγιναν στους οικοδόμους και στη Ζώνη.

Γιατί οι συμβάσεις στον Τουρισμό προβλέπουν τους μισθούς του 2011, δουλειά χωρίς ρεπό. Μάλιστα, στη Ρόδο προβλέπουν μέχρι και 16ωρο ανά 24ωρο. Τα ίδια κριτήρια έχει και θα έχει και ο ΟΜΕΔ, ο θεσμός της διαιτησίας, που και αυτός περιορίζεται. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, θα μας βάλουν κι άλλο νταβατζή πάνω από το κεφάλι μας. Τον Παναγόπουλο και κάθε Παναγόπουλο που θα επιλέγουν ο ΣΕΒ και οι κρατικοί μηχανισμοί».

Εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας: Κριτήριο η στάση όλων απέναντι στο νομοσχέδιο

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, υπενθύμισε ότι το Σάββατο «ξεκινάνε οι εκλογές για νέα διοίκηση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Απευθυνόμαστε σε όλους τους αντιπροσώπους, ανεξάρτητα από το ψηφοδέλτιο με το οποίο έχουν εκλεγεί. Δείτε, συνάδελφοι, τη διαφορά. Οι συνεπείς δυνάμεις, όσοι δίνουμε τις καθημερινές τίμιες μάχες με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της ζωής όλων μας, είμαστε εδώ. Με τη στάση μας σήμερα συμβολίζουμε την απάντηση στο τι κίνημα χρειάζεται για να αλλάξει ριζικά η κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει το Εργατικό Κέντρο να αλλάξει σελίδα και να βγει από τον βούρκο, τη Δευτέρα στο τιμόνι του να είναι αγωνιστές, που θα τραβήξουν τα σωματεία μπροστά στους αγώνες».





Συνδέοντας όσα γίνονται στους χώρους δουλειάς με τις γενικότερες εξελίξεις, επεσήμανε πωςΣτον δικό μας κλάδο φαίνεται ακόμα πιο απλά, με το ταμείο ανεργίας των εποχικών. Το κράτος προϋπολόγισε 27 δισ. για πολεμικούς εξοπλισμούς και ένας από τους πολλούς περιορισμούς ήταν για άλλη μια χρονιά το ταμείο ανεργίας των εποχικών να είναι στους 3 μήνες, και μάλιστα με την πρώτη πληρωμή των εποχικών να γίνεται τον Γενάρη, ενώ σταμάτησαν τη δουλειά τον Οκτώβρη!

(...) Εμείς οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στον Επισιτισμό θα δώσουμε τις επόμενες μέρες οργανωμένα τη μάχη για ΣΣΕ στην Αττική με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις πραγματικές μας ανάγκες και να διασφαλίζουν δικαιώματα που έχουμε κατακτήσει μέσα από θυσίες και αγώνες».

Ο Γ. Στεφανάκης ενημέρωσε ότι την Τετάρτη 18 Φλεβάρη γίνεται η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», με νέα στάση εργασίας. Στις 25 και 28 του Φλεβάρη οι εργαζόμενοι προχωρούν σε 24ωρες απεργίες, «ενάντια στην επίθεση που δεχόμαστε από την εργοδοσία και την κυβέρνηση, στις 28 ενώνουμε τη φωνή μας με όλους, γιατί ή θα κερδίζουμε εμείς ή το κεφάλαιο».

Ακόμα, ανέδειξε την ανάγκη αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους αγρότες: «Παλεύοντας για να φτιάξουμε ένα ενιαίο, πανελλαδικά συντονισμένο εργατικό κίνημα, δυναμώνουμε τη συμπόρευση με το κίνημα των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων κόντρα στα μονοπώλια και στην εξουσία τους.

Γιατί δεν δεχόμαστε το αφήγημα ότι "δεν υπάρχουν δημοσιονομικές αντοχές" για τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, για τις ανάγκες των αγροτών, του λαού συνολικά ενώ δισεκατομμύρια κατευθύνονται στους μεγάλους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας, στους εφοπλιστές, στους μεγαλοξενοδόχους, στους ενεργειακούς ομίλους και στους βιομηχάνους!».

Θα την πετάξουμε στα σκουπίδια, όπως κάναμε και με τον νόμο για τη 13ωρη σκλαβιά

Στα γελοία ψέματα της κυβέρνησης ότι όσοι αντιδρούν στο άθλιο νομοσχέδιο που έγραψε μαζί με τον ΣΕΒ και τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ δεν θέλουν να υπάρχουν ΣΣΕ (!) απάντησε ανάμεσα σε άλλα ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Αττικής, μιλώντας στο συλλαλητήριο.

Αυτά ακούνε οι μεταλλεργάτες και εξοργίζονται, ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι οι εργάτες του κλάδου συμμετείχαν καθολικά στην απεργία της προηγούμενης Παρασκευής στον Πειραιά, ενώ λίγες μέρες μετά, την Παρασκευή 13/2, η Ζώνη «νέκρωσε» πάλι με το που ξεκίνησε η στάση εργασίας.

Αποκάλυψε ότι δείγμα του τι θέλουν να κάνουν με την αθλιότητα που φέρνουν είναι η ΣΣΕ που υπέγραψε η πλειοψηφία στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Μέταλλο, ύστερα από μήνες κρυφών διαβουλεύσεων με τον ΣΕΒ. «Από τον Ιούνη του 2025 μέχρι σήμερα, γυρνώντας όλη την Ελλάδα, πηγαίνοντας σε χώρους δουλειάς, δεν έχουμε βρει παρά ελάχιστους εργαζόμενους που μπορεί να ωφελούνται από αυτήν τη Σύμβαση», ανέφερε.

Μάλιστα, αυτήν τη Σύμβαση η νέα τρόικα όταν παρουσίασε την «Κοινωνική Συμφωνία» έσπευσε να δηλώσει ότι θα ήταν η πρώτη που θα κήρυσσαν υποχρεωτική. Τη ΣΣΕ όμως στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, που με σκληρούς αγώνες υπογράφηκε το 2017 και προβλέπει 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αρνούνται!

«Την "Κοινωνική Συμφωνία" θα την πετάξουμε στα σκουπίδια, όπως και τους νόμους για τη 13ωρη σκλαβιά», ξεκαθάρισε ο Σ. Πουλικόγιαννης.

Η επίθεση αφορά όλους τους εργαζόμενους

Ο Ηλίας Πατίδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, χαιρέτισε τα εργατικά σωματεία και τα Εργατικά Κέντρα που πήραν απόφαση για την κινητοποίηση της Παρασκευής. Τόνισε ότι η επίθεση στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αφορά και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, και ανέδειξε τη διαχρονική ευθύνη που έχουν όλες οι κυβερνήσεις, που δεν επιτρέπουν να γίνονται διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον κλάδο των εκπαιδευτικών και στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με τους χαμηλούς μισθούς, τους αναπληρωτές που κάθε χρόνο απολύονται και επαναπροσλαμβάνονται σε άλλο μέρος, μην μπορώντας να οικοδομήσουν σχέσεις με τα παιδιά, κ.λπ.

Ο Αποστόλης Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, απαίτησε κι αυτός με τη σειρά του να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και κάλεσε σε αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατάργηση όλων των αντεργατικών μέτρων, μέτρα υγείας και ασφάλειας, ουσιαστικές αυξήσεις.