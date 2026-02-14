ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣ

Δοκιμασμένοι και πρωτοπόροι εργαζόμενοι από δεκάδες χώρους δουλειάς

Δεκάδες εργατοϋπάλληλοι που εργάζονται σε πάνω από 100 διαφορετικούς χώρους δουλειάς, περισσότερους από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Ενα ψηφοδέλτιο μάχης, που με τη σύνθεσή του αποτυπώνει το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα, τι Εργατικό Κέντρο, με τι διοίκηση και εκπροσώπους ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, η οργάνωση της πάλης σε χώρους δουλειάς και κλάδους.

Δεν υπάρχει κλάδος που να μην εκπροσωπείται στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ: Κατασκευές, Φάρμακο, Μέταλλο, Ιδιωτική Υγεία, Τηλεπικοινωνίες, Τρόφιμα - Ποτά, Μεταφορές, Εμπόριο, Επισιτισμός - Τουρισμός - Ξενοδοχεία, Χρηματοπιστωτικό, Ταχυμεταφορές, Ενέργεια, Εκπαίδευση, Καλλιτέχνες, Λογιστές κ.ά.

Εδώ συναντιούνται αγωνιστές, μαχητές εργάτες, ασυμβίβαστοι απέναντι στο κράτος και στην εργοδοσία, που δίνουν καθημερινά τη μάχη στους χώρους δουλειάς τους, αναγνωρισμένοι από τους συναδέλφους τους.

Εργαζόμενοι που συναντήθηκαν με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε απεργίες, έξω από τις πύλες εργοστασίων και χώρων δουλειάς, έχουν βρεθεί πολλές φορές μαζί στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης, στα δικαστήρια, σε διώξεις, και πάντα με αλληλεγγύη και με το κεφάλι ψηλά έδειξαν τη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης.

Στοιχείο που ξεχωρίζει είναι και οι δεκάδες νέοι υποψήφιοι, σε παραγωγικές ηλικίες, που αποτελούν ελπίδα για το σήμερα και το αύριο του εργατικού κινήματος. Πολλοί από τους νέους αυτούς συνδικαλιστές εκπροσωπούν τα πάνω από 40 νέα επιχειρησιακά σωματεία που ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια, κόντρα στην εργοδοσία και στους νόμους των κυβερνήσεων. Σωματεία που πήραν «το βάπτισμα του πυρός» σε απεργιακές μάχες όπως αυτή για τα τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, για τα 13ωρα κ.λπ., απέναντι μάλιστα στην ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, που κήρυττε απεργοσπασία.

Μαχητική είναι και η παρουσία των πρωτοπόρων εργατριών, με δεκάδες νέες γυναίκες να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ, αποτελώντας ένα ακόμα ποιοτικό στοιχείο.

Ξεχωρίζει επίσης η παρουσία των μεταναστών εργατών, με τις υποψηφιότητές τους να γίνονται παλικαρίσιο αγωνιστικό «παρών».

Αυτοί είναι οι πρωτοπόροι εργάτες, που οι συνάδελφοί τους τους ξέρουν και τους βλέπουν καθημερινά δίπλα τους σε κάθε μάχη. Ξέρουν πως είναι συνδικαλιστές πάντα στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν στέκονται «σούζα» στα «θέλω» των εργοδοτών, ούτε παζαρεύουν πίσω από κλειστές πόρτες την καταδίκη της τάξης τους για να εξασφαλίσουν θέση στα τραπέζια των «κοινωνικών διαλόγων» ως βολικοί συνομιλητές. Ξέρουν ότι η ψήφος σε αυτό το ψηφοδέλτιο δεν θα καταλήξει στα «ινστιτούτα» και στα αμαρτωλά προγράμματα κυβερνήσεων και ΕΕ.

Θλιβερή η εικόνα των εργατοπατέρων: Μαγειρέματα, μοίρασμα καρεκλών και κάλυψη στη σαπίλα

Στον αντίποδα, μια ματιά να ρίξει κανείς στα ψηφοδέλτια των άλλων δυνάμεων, η σύνθεση είναι αποκαλυπτική.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο που καταθέτουν συνδικαλιστικές δυνάμεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ φιγουράρουν άνθρωποι με ...καριέρα στο λιβάνισμα κυβερνήσεων και εργοδοσίας.

Ξεχωρίζει η προκλητική προσπάθεια να στηριχτεί ο ελεγχόμενος εργατοπατέρας Παναγόπουλος, αφού επιχειρείται να εκλεγεί από το ΕΚΑ στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, την ίδια στιγμή που το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση της υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Για να το καταφέρουν μάλιστα αυτό, οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ κατεβάζουν δύο ψηφοδέλτια, ώστε με το ένα να εκλεγεί ο ελεγχόμενος, μπας και παραμείνει στην καρέκλα του, και με το άλλο να αποφύγουν την ταύτιση μαζί του... Δηλαδή «και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος»!

Στο ένα από τα δύο ψηφοδέλτια, λοιπόν, με το όνομα ΠΑΣΚΕ, φιγουράρει ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ μαζί με τον απερχόμενο ΠΑΣΚίτη πρόεδρο του ΕΚΑ Κ. Κουλούρη. Εκεί βρίσκονται και άλλοι γνωστοί συνδικαλιστές, όπως από τον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού που έχουν υπογράψει το ξεχείλωμα των ωραρίων, τη διάλυση εργασιακών σχέσεων και τους μισθούς πείνας. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, του ελεγχόμενου εργατοπατέρα βρήκε στέγη και ένας συνδικαλιστής που είχε πρωτοστατήσει στη χυδαία αντι-ΠΑΜΕ επίθεση στην Ομοσπονδία Τροφίμων - Ποτών. Ο συγκεκριμένος, που τότε ήθελε τάχα «ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό», πήρε μόλις ...δύο ψήφους, όμως διαφημιζόταν από τον αστικό Τύπο σαν «ηχηρή αποχώρηση» από το ΠΑΜΕ. Τόσο «ακηδεμόνευτη» η πορεία του, που κατέληξε στην παρέα του Παναγόπουλου!

Το δεύτερο ΠΑΣΟΚικό ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει άλλους συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, γνωστούς «διαδρομιστές» και πάντα «κρατημένους» στα χέρια κράτους, κυβερνήσεων και εργοδοσίας. Πρόκειται δηλαδή για δύο γραφειοκρατικά κατασκευάσματα με μόνο στόχο το μοίρασμα των καρεκλών ανάμεσα στους εργατοπατέρες της σοσιαλδημοκρατίας.

Με δύο ψηφοδέλτια συμμετέχουν στις εκλογές και οι συνδικαλιστές της ΝΔ (ΔΑΚΕ και «Ενότητα»), όπου φιγουράρουν επίσης στελέχη του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, που ευλογούν ολημερίς την κυβέρνηση και την ΕΕ.

Με ένα ψηφοδέλτιο «συγκόλλησης» των δύο παρατάξεών του, μπας και καταφέρει να κρατήσει τις δυνάμεις του, κατεβαίνει στις εκλογές ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ». Στο ψηφοδέλτιο αυτό («Μέτωπο Εργαζομένων») φιγουράρουν συνδικαλιστές όπως ο Ν. Φωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέχει τη θέση του γγ στη ΓΣΕΕ, πλάι στον Παναγόπουλο: Ο συνδικαλιστής που μόλις πριν λίγες μέρες εξέφραζε την αμέριστη στήριξή του στον ελεγχόμενο εργατοπατέρα, μετά τις αποκαλύψεις για τις υπεξαιρέσεις. Υπενθυμίζεται δε ότι ο συγκεκριμένος είχε σηκώσει το χέρι του υπερψηφίζοντας μαζί με ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ την άθλια «κοινωνική συμφωνία» για τις ΣΣΕ.

Στο ίδιο ψηφοδέλτιο δίνουν το «παρών» κι άλλοι εργατοπατέρες, γνωστοί για την ...επιστράτευση «μαϊμούδων» σε συνέδρια Ομοσπονδιών, όπως ο Θ. Βασιλόπουλος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τους οποίους ξέβρασαν τα ίδια τα σωματεία, ανατρέποντας τους συσχετισμούς. Μάλιστα, επικεφαλής του συγκεκριμένου σχηματισμού έχει τεθεί ο Δ. Αλεξόπουλος από την Ιδιωτική Υγεία, ο οποίος λύσσαγε ενάντια στο παλλαϊκό αίτημα να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές στην πανδημία, μη και πληγούν τα κέρδη των κλινικαρχών.