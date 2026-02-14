ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Τον παντοτινά «δικό μας» Γιάννη Στεφανίδη, ζωγράφο, χαράκτη και συγγραφέα - εργάτη της μαχόμενης και μαζί ελεύθερης τέχνης, που με τη ζωή και το έργο του συμπύκνωσε την ουσία του κομμουνιστή καλλιτέχνη, τιμά με δύο διαδοχικές εκθέσεις που διοργανώνει η ΚΕ του ΚΚΕ μαζί με την οικογένεια του ίδιου.

Στην πρώτη έκθεση που εγκαινιάζεται αυτή την Τετάρτη 18 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ., στον Χώρο Πολιτισμού - «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου» (Λεάγρου 23, Γούβα) το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τα έργα του Στεφανίδη από την περίοδο της Κατοχής, της Αντίστασης και της Εξορίας.

Τα έργα περικλείουν μέσα τους τη συγκίνηση της στιγμής που φτιάχτηκαν. Φανερώνουν τη «μεγάλη απόφαση» που είχε στην καρδιά του τόσο ο Γ. Στεφανίδης, όσο και αυτοί που απεικονίζονται στα έργα. Ανεκτίμητα ντοκουμέντα από μια εποποιία αυτοθυσίας, συλλογικότητας, ανθρωπιάς και αφοσίωσης στον σκοπό του αγώνα.

Η ζωγραφική του Γιάννη Στεφανίδη «πατάει» στις γερές βάσεις της μοντέρνας παράδοσης, που τον καιρό που ήταν και ο ίδιος φοιτητής στην ΑΣΚΤ μεταδόθηκε σ' αυτή τη γενιά νέων καλλιτεχνών.

Κατακτώντας τη δεινότητα στις εικαστικές φόρμες της ζωγραφικής, ο Στεφανίδης, όπως και τόσοι άλλοι καλλιτέχνες της «μαχόμενης» τέχνης των χρόνων της Κατοχής, καταπιάστηκε και με τη χαρακτική. Αυτή η τέχνη συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση των μηνυμάτων της ΕΑΜικής Αντίστασης όπως και της ΕΠΟΝ, αφού μέσω των πολλαπλών τυπωμάτων κυκλοφορούσαν τρικ, αφίσες κ.ο.κ. Με το χέρι του Στεφανίδη έγιναν το εμβληματικό σήμα της ΕΠΟΝ, όπως και άλλα χαρακτηριστικά έργα - αφίσες εκείνων των ημερών.

Τη ζωγραφική παρ' όλα αυτά δεν την εγκατέλειψε καθόλου. Πορτρέτα των συνανθρώπων, των συναγωνιστών και των συντρόφων, σπουδαστικά τοπία της Μυκόνου αλλά και απ' το Κοντοπούλι της Λήμνου που βρέθηκε εξόριστος, σκηνές από την καθημερινή ζωή των εξόριστων.

Στην τέχνη του Στεφανίδη πήγαιναν «χέρι - χέρι» η αισθητική αρτιότητα με την αναπαράσταση της πραγματικής ζωής όπως την έζησε ο ίδιος, μιας ζωής αφοσιωμένης στον αγώνα και γι' αυτό μιας τέχνης ιδιαίτερα ανθρώπινης.

Η έκθεση είναι επισκέψιμη κάθε Πέμπτη έως και Σάββατο 6 μ.μ. - 8.30 μ.μ. και κάθε Κυριακή, 11 π.μ. - 2 μ.μ.

Υπάρχει δυνατότητα οργανωμένων ξεναγήσεων μετά από επικοινωνία στο τηλέφωνο 2107515584 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ergastiri.gvarlamou@gmail.com