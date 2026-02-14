«Ευνοημένος νιώθω και είμαι»

Η κόρη του Γιάννη Στεφανίδη, Φωτεινή, με αφορμή την Εκθεση ανέφερε στον «Ριζοσπάστη»:

«Δυο φορές είπε αυτά τα λόγια ο Γιάννης Στεφανίδης. Τα είπε δημόσια, τα έλεγε συχνά και στο σπίτι μας. Κι αφορούσαν και τις δύο περιόδους της ζωής του έργα τα οποία θα παρουσιαστούν από τις 18 Φλεβάρη στο Α' μέρος της αναδρομικής του έκθεσης στον Χώρο Πολιτισμού "Γιώργης Βαρλάμος".

Ευνοημένος που όταν αναζητήθηκε έμβλημα για την Οργάνωση των Νέων ενάντια στον Κατακτητή, για τη θρυλική ΕΠΟΝ, εκείνος είχε ήδη χαράξει και τυπώσει πλήθος προκηρύξεων για τον Αγώνα, όποτε κρίθηκε ο καταλληλότερος για να ετοιμάσει το Σήμα, το περήφανο παιδί που ανεβαίνει στον ήλιο και οι ακτίνες του γεμίζουν τον μικρό ρόμβο, κατακλύζουν τις καρδιές κι ανεβάζουν το αίσθημα του αγώνα, τη δύναμη για παραπάνω και παραπάνω.

Ευνοημένος δήλωσε και όταν επέστρεψε από την εξορία για όλα αυτά που έζησε εκεί. Για το ότι μπόρεσε και συγκεντρώθηκε σε εικαστικό έργο, κάτι που οι ανάγκες βιοπορισμού του στέρησαν πολλές φορές. Για τη μεγάλη τύχη να συζητά και να ζωγραφίζει πλάι στον Γιάννη Ρίτσο ζώντας από κοντά τη δημιουργία των ποιημάτων του, κατασκευάζοντας το μαντολίνο για τα χέρια του, ακούγοντας τις επιθυμίες του για οτιδήποτε καλλιτεχνικό.

Και σαν τελείωσαν οι περίοδοι της "εύνοιας", δεν σταμάτησαν να δίνουν έμπνευση στη συνέχεια και για όλη του τη ζωή κι αυτό θα φανεί στην έκθεση. Από κατοπινούς πίνακες και χαρακτικά, μέχρι τις εικόνες της μυθολογίας, τα χαρακτικά των βιβλίων του, τα exlibris, από τα γλυπτά και τα ανάγλυφά του, ακόμα κι από τα μαστορέματά του, όλες οι μορφές και οι τρόποι προέρχονται από τις δύσκολες περιόδους της Κατοχής και της Εξορίας.

Τώρα οι ευνοημένοι είμαστε εμείς που μας προσφέρεται η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ένα τόσο σημαντικό κομμάτι Ιστορίας και μαζί καλλιτεχνικού έργου».