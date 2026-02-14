SUPER LEAGUE

Η Τούμπα κρίνει το σκηνικό στην κορυφή

Με το πρωτάθλημα της Super League να έχει μπει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, η 21η αγωνιστική διατηρεί ψηλά το ενδιαφέρον, με σημαντικά ματς τόσο για την πρώτη τετράδα και την κόντρα για τον τίτλο όσο και για τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Στο πρόγραμμα δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής μεταξύ των δύο «Δικεφάλων» στην Τούμπα, με τον 3ο ΠΑΟΚ (με ματς λιγότερο) να υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ στη Βοιωτία ο 4ος Λεβαδειακός υποδέχεται τον 2ο Ολυμπιακό, που με «διπλό» ελπίζει σε επιστροφή στην κορυφή. Στα της μάχης για τη σωτηρία κομβικές αναμένεται να είναι οι αναμετρήσεις στο Αγρίνιο, μεταξύ Παναιτωλικού και Αστέρα Τρίπολης, και στο Περιστέρι, ανάμεσα σε Ατρόμητο και Πανσερραϊκό. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 14/2: Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (17.00 - Cosmote Sport 2), Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (19.30 - Novasports Prime), Βόλος - Αρης (20.00 - Novasports 1).

Κυριακή 15/2: Κηφισιά - ΟΦΗ (17.30 - Cosmote Sport 1), ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (19.30 - Novasports Prime), Παναθηναϊκός - ΑΕΛ (21.00 - Cosmote Sport 1).

Δευτέρα 16/2: Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (18.00 - Novasports Prime).

SUPER LEAGUE 2

Πρεμιέρα με ντέρμπι στην Καλαμάτα

Δυναμικά ξεκινούν οι διαδικασίες των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League 2, με το ντέρμπι μεταξύ των δύο φαβορί για την πρωτιά και την άνοδο από τον 2ο όμιλο, μεταξύ Καλαμάτας και Πανιώνιου, να δεσπόζει στο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής. Στα αξιοσημείωτα και η θεσσαλική κόντρα των δύο «μνηστήρων» της πρωτιάς στον 1ο όμιλο, ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος - Σάββατο 14/2 (15.00):

Πλέι οφ: Ηρακλής - Αστέρας Τρίπολης Β', Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου (Action 24).

Πλέι άουτ: ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα, Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης, Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα.

2ος όμιλος - Κυριακή 15/2 (15.00):

Πλέι οφ: Καλαμάτα - Πανιώνιος (Action 24), Ολυμπιακός Β' - Μαρκό.

Πλέι άουτ: Ηλιούπολη - Παναργειακός, Χανιά - Ελλάς Σύρου, Αιγάλεω - Athens Kallithea.

BASKET LEAGUE

Κομβική κόντρα «Δικεφάλων»

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Πυλαία με έπαθλο την 3η θέση είναι από αυτές που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Basket League. Επίσης διεξάγονται σημαντικά ματς για μια θέση στην πρώτη οκτάδα, στην Πάτρα, μεταξύ Προμηθέα και Περιστερίου, και στη Μύκονο, με την τοπική ομάδα να φιλοξενεί τον Αρη. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 14/2: Προμηθέας - Περιστέρι (16.00 - ΕΡΤ Sport 3), Μύκονος - Αρης (16.00 - ΕΡT Sports 3), Ηρακλής - Ολυμπιακός (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), Μαρούσι - Καρδίτσα (18.15 - ΕΡΤ Sport 2).

Κυριακή 15/2: Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).