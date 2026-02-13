ΠΟΛΟ

Στην οκτάδα του Champions League ο Ολυμπιακός

Θέση στα προημιτελικά του Champions League πόλο ανδρών έκλεισε ο Ολυμπιακός, καθώς τερμάτισε στην 1η θέση του 1ου ομίλου της φάσης των «16». Για την 6η και τελευταία αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» πήραν πολύτιμη νίκη επί της κροατικής Ραντνίτσκι, 16-14 στα πέναλτι (11-11 η κανονική διάρκεια) και έφτασαν στους 14 βαθμούς, που τους έφεραν μόνους 1ους, αφήνοντας 2η τη Μλάντοστ με 12, 3η τη Ραντνίσκι με 9 και τελευταία τη Βάσας χωρίς βαθμό.

Στα προημιτελικά οι οκτώ ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των τεσσάρων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου θα προκριθούν στο Φάιναλ 4, που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα.

Στους «16» του Eurocup o Παναθηναϊκός

Την πρόκριση του στους 16 του Eurocup ανδρών πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη του με 14-12 επί της Βουλιαγμένης, στην ελληνική κόντρα της τελευταίας αγωνιστικής του 3ου ομίλου. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν μία από τις δύο θέσεις πρόκρισης και περίμεναν το αποτέλεσμα του χθεσινοβραδινού αγώνα Βαζούτας - Μπούντουσνοστ για να μάθουν αν θα βρίσκονταν στην 1η ή στη 2η θέση.