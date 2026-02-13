NATIONS LEAGUE 2026 - 2027

Mε δυνατούς αντιπάλους η Εθνική

Eurokinissi

Δύσκολες δοκιμασίες περιμένουν την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών στο πλαίσιο της α' κατηγορίας του Νations League για τη σεζόν 2026 - 2027 (ξεκινά τον Σεπτέμβρη του 2026), όπως προέκυψε μετά τη χθεσινή κλήρωση για τον καταρτισμό των ομίλων.

Η Ελλάδα κληρώθηκε στον 2ο όμιλο της κορυφαίας κατηγορίας της διοργάνωσης, μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Η δυναμική των αντιπάλων ανεβάζει κατά πολύ τον πήχη των απαιτήσεων και των δυσκολιών για τους παίκτες που θα κληθούν στην Εθνική από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Πρώτος στόχος της Εθνικής είναι η παραμονή στην α' κατηγορία, χωρίς να λείπει η φιλοδοξία για υπέρβαση και πρόκριση στο Φάιναλ 4 της κατηγορίας. Να σημειωθεί ότι από την τελική θέση της Εθνικής στον όμιλο θα εξαρτηθεί και η τοποθέτησή της στα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει των προκριματικών του Euro 2028, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη του Nations League τον Μάρτη του 2027. Παράλληλα, με βάση το σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης οι πρώτες ομάδες των ομίλων καθεμιάς από τις τέσσερις κατηγορίες δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης στο Euro, σε περίπτωση που δεν τα έχουν καταφέρει μέσα από τα προκριματικά.

Με νέα καινοτομία στις ημερομηνίες

Η κύρια φάση του φετινού Nations League περιλαμβάνει μια καινοτομία σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες διεξαγωγής, καθώς ουσιαστικά η πρεμιέρα της διοργάνωσης θα γίνει με μια παρατεταμένη περίοδο αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις Εθνικές, από τις 24 Σεπτέμβρη έως τις 6 Οκτώβρη 2026. Μέσα σ' αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα οι ομάδες θα παίξουν τέσσερις αγώνες του Nations League, ουσιαστικά δηλαδή καταργούνται τα δύο διαφορετικά «παράθυρα» που ίσχυαν για τις αρχές Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.