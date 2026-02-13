VOLLEYLEAGUE

Ανοίγει η αυλαία σε Νέα Σμύρνη και Μετς

Η δύσκολη δοκιμασία του 3ου στη βαθμολογία ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη απέναντι στον Πανιώνιο (18.00) ξεχωρίζει ανάμεσα στα δύο σημερινά ματς που ανοίγουν την αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Volleyleague. Στόχος του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι να πλησιάσει τη 2η θέση, ενώ οι «κυανέρυθροι» επιδιώκουν να μειώσουν την απόσταση από την 5η θέση.

Στο άλλο σημερινό ματς ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, έχοντας ουσιαστικά «κλειδώσει» την πρωτιά στην κανονική περίοδο, υποδέχεται στο κλειστό του Μετς (19.00) τον 5ο ΟΦΗ, που διατηρεί βλέψεις τετράδας.