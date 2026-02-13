EUROLEAGUE

Δοκιμασία απαιτήσεων

Στον απόηχο της σπουδαίας μεταγραφής του Αμερικανού Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις (31 ετών, 2,01 μέτρα), ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται απόψε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο τεστ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του στη Euroleague: Για την 28η αγωνιστική υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ (21.15 - Novasports Prime), σε ένα κομβικό ματς, καθώς οι «πράσινοι», που προέρχονται από βαριά ήττα από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, θέλουν τη νίκη ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία και να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός με 16-11 βρίσκεται εντός των ισοβαθμιών της 5ης θέσης, οι οποίες ωστόσο τον ρίχνουν στην 8η θέση. Από την πλευρά της η Φενέρ είναι 1η με 19-7, ενώ έχει και αγώνα λιγότερο - αυτόν με τον Ολυμπιακό, που εκκρεμεί.

Στις δηλώσεις του μπροστά στο αποψινό ματς ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για ένα ακόμα απαιτητικό τεστ για τους παίκτες του, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ως οδηγό τη νίκη επί της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Δεκέμβρη. Ο Τούρκος κόουτς χαρακτήρισε σημαντικό γεγονός για την ομάδα την επιστροφή στη δράση μετά από καιρό για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ ενημέρωσε ότι θα απουσιάσει ο τραυματίας Σαμοντούροβ.

Αλλα ματς της βραδιάς: Μονακό - Μπασκόνια (20.30 - Novasports 4), Παρτιζάν Βελιγραδίου - Ρεάλ Μαδρίτης (21.30 - Novasports 5), Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι (21.30 - Novasports 2).

Πρόστιμο στον Μπαρτζώκα

Η Euroleague Basketball τιμώρησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του κατά την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική. Μετά το τέλος εκείνου του ματς, οδεύοντας προς τα αποδυτήρια ο Ελληνας τεχνικός είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με οπαδό του Παναθηναϊκού.