ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τελικός σε ασπρόμαυρο φόντο

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα αποτελέσουν το ζευγάρι του φετινού τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας, μετά τις προκρίσεις τους από τις χθεσινές ρεβάνς των ημιτελικών σε Τούμπα και Λιβαδειά. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για τη διεκδίκηση του τροπαίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25/4. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να επιστρέφει στον τελικό μετά τη σεζόν 2022-23, ενώ ο ΟΦΗ θα δώσει το «παρών» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στο ντέρμπι της τετράδας, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με τον αέρα της νίκης του με 1-0 στο πρώτο ματς επικράτησε ξανά του Παναθηναϊκού, αυτήν τη φορά με 2-0 (Γιακουμάκης 71', Χαντσίδης 87'), σφραγίζοντας το εισιτήριο για το ταξίδι στον Βόλο. Σε ένα ματς με λίγες καλές φάσεις και πολλή τακτική οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στην επιτυχία βρίσκοντας τις λύσεις στην επανάληψη. Στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που ξεκίνησε καλύτερα, με τον Παναθηναϊκό να ισορροπεί μετά το 25λεπτο, αλλά τους γηπεδούχους να πιέζουν με μεγαλύτερες αξιώσεις, έχοντας κάποιες σημαντικές στιγμές (Γιακουμάκης, Οζντόεφ), τις οποίες απέτρεψε ο Λαφόν. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο τα νώτα τους, έλειψαν οι καλές φάσεις ωστόσο οι γηπεδούχοι, εκμεταλλευόμενοι τις αντεπιθέσεις και τις αμυντικές ολιγωρίες των «πρασίνων», έφτασαν στη νίκη.

Eurokinissi Sports

Στην Βοιωτία ο ΟΦΗ έφτασε σε σπουδαία νίκη επί του Λεβαδειακού με 1-0 (Λαμπρόπουλος 45'), αν και αγωνιζόμενος με 10 παίκτες, και προκρίθηκε στον τελικό, καθώς το πρώτο ματς στην Κρήτη είχε λήξει ισόπαλο 1-1. Σε ένα ανοιχτό ματς με αρκετά καλές φάσεις οι Κρητικοί είδαν αρχικά τον Σαλτσέδο να αποβάλλεται στο πρώτο μέρος (34'), παρ' όλα αυτά κατάφεραν να προηγηθούν πριν την ανάπαυλα, Στο β' μέρος οι γηπεδούχοι εκμεταλλευόμενοι την αριθμητική τους υπεροχή ήταν αυτοί που κυριάρχησαν και πίεσαν, ωστόσο δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις αξιόλογες ευκαιρίες που δημιούργησαν.