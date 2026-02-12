ΣΤΙΒΟΣ

Βελτίωση και φετινό ρεκόρ για τον Τεντόγλου

Τις επιδόσεις και την αγωνιστική του εικόνα βελτίωσε στο ξεκίνημα της αγωνιστικής σεζόν ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου, συμμετέχοντας στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου στο Βελιγράδι. Σε έναν συναρπαστικό αγώνα στο μήκος ο κορυφαίος άλτης δεν πέτυχε μεν το πολύ μεγάλο άλμα, ωστόσο έκανε 8,27 μ. που αποτελούν ρεκόρ του για φέτος, βελτιώνοντας τα 8,25 μ. που είχε κάνει πριν λίγες μέρες, στην ημερίδα κλειστού στίβου της Παιανίας. Ο Ελληνας πρωταθλητής είχε επίσης άλματα στα 8,18 μ., στα 8,21 μ. (δύο φορές) και στα 8,26 μ., δείχνοντας σταθερότητα.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι με τα 8,27 μ. κατέλαβε τη 2η θέση στον αγώνα, πίσω από τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, που πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και πήρε την πρωτιά με 8,45 μ., που αποτελούν την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο και φυσικά την καλύτερη ατομική του επίδοση (μέχρι τώρα είχε μέχρι 8,39 μ.).