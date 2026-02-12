EUROCUP

Δεν τα κατάφερε ο Αρης

Λύγισε στο Βουκουρέστι ο Αρης, και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Eurocup, καθώς γνώρισε βαριά ήττα 111-92 από την Κλουζ για τη 18η και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου. Ετσι η ρουμανική ομάδα ήταν αυτή που πήρε την 6η και τελευταία προνομιούχο θέση του ομίλου (με 9-9) και την πρόκριση στην επόμενη φάση, αφήνοντας τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης 7ους (με 8-10) και εκτός συνέχειας.

Σε ένα αγώνα που είχε τον χαρακτήρα «τελικού» πρόκρισης για τις δύο ομάδες, οι παίκτες του Αρη πλήρωσαν τα πολλά λάθη (22) και τις αδυναμίες να βρουν λύσεις απέναντι στο παιχνίδι των γηπεδούχων. Κορυφαίος για τον Αρη ήταν ο Τζόουνς με 24 πόντους, ενώ από τους νικητές ξεχώρισαν οι Γκούζμα (19 π.) και Ράσελ (19 π.).