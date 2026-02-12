EUROLEAGUE

Για την εδραίωση στην τετράδα

Με τον αέρα της επιβλητικής νίκης του επί της Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός, ξανά στο ΣΕΦ, υποδέχεται απόψε τον Ερυθρό Αστέρα (21.15 - Novasports Prime) για το πρώτο μέρος της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» με 17-9 (και αγώνα λιγότερο) φιγουράρουν στη 2η θέση της βαθμολογίας και η συνέχιση των επιτυχιών αποτελεί μονόδρομο γι' αυτούς. Ετσι, κόντρα στη σερβική ομάδα επιδιώκουν μία ακόμα νίκη ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέσης τους στην πρώτη τετράδα, κυνηγώντας παράλληλα την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ.

Από την πλευρά του ο Ερυθρός Αστέρας με 16-11 βρίσκεται στην 7η θέση και ψάχνει το «διπλό», ώστε να συνεχίσει να διεκδικεί το πλασάρισμά του στην πρώτη εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ.

Για αναμέτρηση απέναντι σε μια σκληρή ομάδα, που έχει το δικό της ξεχωριστό στιλ παιχνιδιού, ειδικά στην επίθεση, έκανε λόγο ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μπροστά στο ματς. Ο Ελληνας τεχνικός θύμισε την ήττα της ομάδας στον αγώνα στο Βελιγράδι (91-80), θέλοντας να εξηγήσει το ότι οι παίκτες του σήμερα απαιτείται να έχουν συγκέντρωση. Αναφερόμενος δε στο επιτυχημένο σερί του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα (9 νίκες και μόλις 2 ήττες σε 11 ματς), τόνισε ότι το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν προκαλεί εφησυχασμό στους παίκτες του, αλλά αντίθετα τους δίνει κίνητρο να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς.

Για τον Ολυμπιακό αμφίβολη είναι απόψε η συμμετοχή των Παπανικολάου, Νιλικίνα και Μόρις, ενώ σίγουρα δεν θα αγωνιστεί ο τραυματίας Τζόζεφ.

Αλλα ματς της βραδιάς: Εφές - Βίρτους Μπολόνια (19.30 - Novasports 5), Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 2), Βαλένθια - Βιλερμπάν (21.30 - Novasports Start), Μπαρτσελόνα - Παρί (Novasports 4).