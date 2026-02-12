ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2026

Συνέχεια με διπλή ελληνική συμμετοχή

Τη σκυτάλη στις ελληνικές συμμετοχές στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, σε Μιλάνο και Κορτίνα, παίρνουν σήμερα η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και η Νεφέλη Τίτα, σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης.

Οι δύο αθλήτριες θα αγωνιστούν στα σπριντ των δρόμων αντοχής του σκι, συμμετέχοντας στο αγώνισμα των 10 χλμ. με ελεύθερη τεχνική, που θα διεξαχθεί στην πίστα του «Tesero Cross Country Skiing Stadium» στην Κορτίνα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 14.00 ώρα Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι τις ελληνικές συμμετοχές άνοιξε ο Απόστολος Αγγελής, καταλαμβάνοντας την 92η θέση στα σπριντ των δρόμων αντοχής των ανδρών, στα 10 χλμ. της κλασικής συμμετοχής.