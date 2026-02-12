FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Εξασφάλισε την πρόκριση η ΑΕΚ

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του FIBA Champions League εξασφάλισε και μαθηματικά η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της φάσης των «16». Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος η αήττητη και πρωτοπόρος στον όμιλο «Ενωση» έχει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά τον άλλο στόχο της, που είναι η πρωτιά στον όμιλο, μπροστά στις διασταυρώσεις της οκτάδας.

Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής η ΑΕΚ νίκησε 90-82 την Καρδίτσα εκτός έδρας, κάνοντας το 4 στα 4. Σε συνδυασμό με τη νίκη της Αλμπα Βερολίνου με 69-60 επί της Τόφας, η ΑΕΚ και η γερμανική ομάδα εξασφάλισαν ότι θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις, που δίνουν την πρόκριση, ό,τι και να συμβεί στις δυο τελευταίες αγωνιστικές, στις οποίες τώρα ΑΕΚ και Αλμπα θα κοντραριστούν για την κατάληψη της 1ης θέσης.