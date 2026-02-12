UEFA

«Τίτλοι τέλους» για την ESL

Οι «τίτλοι τέλους» του εγχειρήματος μερικών από τους πιο ισχυρούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης, της δημιουργίας της European Super League (ESL), έπεσαν χθες, μετά την υπογραφή εκεχειρίας μεταξύ της UEFA και της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αποτέλεσε μέχρι τέλους τον πιο ένθερμο υποστηρικτή της δημιουργίας της νέας λίγκας.

Θυμίζουμε ότι το 2022 ορισμένοι από τους ισχυρότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης, με το βλέμμα στα κέρδη, προσπάθησαν να ανοίξουν δρόμο ανεξαρτητοποίησης από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, προχωρώντας στη δημιουργία ξεχωριστής λίγκας υπό τη διαχείριση τους. Το εγχείρημα δεν προχώρησε, κάτω από τις σφοδρές πανευρωπαϊκές αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν τόσο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο (Ομοσπονδίες, ποδοσφαιρικοί φορείς, άλλες ομάδες) όσο και σε πολιτικό (ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ΕΕ).

Μετά την αποτυχία του εγχειρήματος, τρεις απ' αυτούς τους συλλόγους, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους, συνέχισαν τα επόμενα χρόνια να στηρίζουν την ESL, με την πρώτη να παραμένει υπέρ της δημιουργίας μέχρι σήμερα και τις άλλες δύο να έχουν αποχωρήσει τους προηγούμενους μήνες.

Χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση της UEFA, μετά από πολύμηνες συζητήσεις οριστικοποιήθηκε αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της ίδιας και της Ρεάλ για την «ευημερία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», όπως ειπώθηκε. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιλυθούν και τα όποια νομικά ζητήματα εκκρεμούσαν στην κόντρα UEFA - ΕSL.