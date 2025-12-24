ΑΓΚΥΡΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ.- Σε αεροπορικό δυστύχημα χθες στην Τουρκία σκοτώθηκε ο αρχηγός του λιβυκού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, ο οποίος νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν άλλα 4 άτομα, τα οποία επέβαιναν στο επιχειρηματικό τζετ τύπου Falcon-50, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Αγκυρας με προορισμό τη Λιβύη και χάθηκε από τα ραντάρ 40 μίλια μετά την απογείωση.

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ.- Τουλάχιστον πέντε άτομα, μεταξύ τους ένα παιδί ηλικίας 2 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν στρατιωτικό αεροσκάφος του Μεξικού συνετρίβη στις ακτές των ΗΠΑ ενώ εκτελούσε ιατρική διακομιδή με προορισμό την Πολιτεία του Τέξας.

ΠΕΚΙΝΟ.- Αποτυχημένη ήταν και η νέα προσπάθεια της Κίνας για εκτόξευση πυραύλου του οποίου τμήμα θα επέστρεφε με ασφάλεια στη Γη ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί. Ο πρώτος όροφος του πυραύλου «Μεγάλη Πορεία 12Α» «δεν ανακτήθηκε επιτυχώς» κατά τη προχτεσινή του πτήση.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ.- Ο Σουδανός πρωθυπουργός Καμίλ Ιντρίς παρουσίασε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό των πολύνεκρων εμφύλιων συγκρούσεων που μαίνονται από τον Απρίλη του 2023. Σε πρώτη φάση το σχέδιο προβλέπει εκεχειρία που θα ελέγχεται από τον ΟΗΕ, την Αφρικανική Ενωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο, στη συνέχεια αποχώρηση των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» από το έδαφος που έχουν καταλάβει και διοργάνωση ελεύθερων εκλογών, μετά από ενδοσουδανικό διάλογο και μια μεταβατική περίοδο.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Πάνω από 400 γυναίκες, «πολιτικοί, νομπελίστριες και ηγέτιδες στους τομείς τους» απ' όλο τον κόσμο, κάλεσαν χτες τις ιρανικές αρμόδιες αρχές να αποφυλακίσουν την μηχανικό και ακτιβίστρια Ζαχρά Ταμπαρί. Η 67χρονη Ταμπαρί καταδικάστηκε σε θάνατο τον περασμένο Οκτώβρη «επειδή ύψωσε ένα πανό» με το σύνθημα «Γυναίκα, Αντίσταση, Ελευθερία», παραλλαγή του συνθήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», που κυριάρχησε στις διαδηλώσεις του 2022.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.- Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα το βράδυ, οι 3 σοβαρά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην ολλανδική πόλη Νούνσπετ, περίπου 70 χλμ. ανατολικά του Αμστερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι χθες δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με «τρομοκρατία».