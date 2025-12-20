Να μαζευτούν!

Οι αγρότες ανοίγουν δρόμους, η κυβέρνηση και η αστυνομία τους κλείνουν, και μάλιστα με μεγάλους κινδύνους.

Αυτό αποδείχθηκε και την Παρασκευή με το σοβαρό ατύχημα που συνέβη στον Πλατύκαμπο της Λάρισας, όπου ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα των ΜΑΤ, η οποία έκλεινε τον δρόμο επικαλούμενη τα μπλόκα. Το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς, ενώ από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος.

Από την άλλη, η αστυνομία έκλεισε τους δρόμους και σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών που κατευθύνονταν προς τη Λάρισα, ώστε να παραστούν στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Για το απαράδεκτο περιστατικό επέκριναν την ηγεσία της Αστυνομίας οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους, αφού οι αγρότες είχαν ανοίξει τους δρόμους για να φτάσουν απρόσκοπτα στο δικαστήριο.

Κυβέρνηση και αστυνομία αναλαμβάνουν λοιπόν πολύ μεγάλες ευθύνες! Οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι προφανώς δεν κλείνουν δρόμους για τα ασθενοφόρα. Είχαν επίσης προειδοποιήσει να μην εμποδιστούν από κλούβες της αστυνομίας συγγενείς θυμάτων των Τεμπών με πρόσχημα τα μπλόκα, αφού από προχθές έχουν ενημερώσει ότι δεν πρόκειται να εμποδίσουν την πρόσβαση στα δικαστήρια. Εχουν επίσης ήδη προειδοποιήσει ότι δεν πρόκειται να εμποδίσουν ταξιδιώτες τις μέρες των γιορτών να φτάσουν στον προορισμό τους.

Τελικά, αν κάποιος εμποδίζει και κλείνει δρόμους είναι η κυβέρνηση και η Αστυνομία, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να συκοφαντήσουν τον δίκαιο αγώνα. Καλά θα κάνουν λοιπόν να μαζευτούν και να αφήσουν αυτά τα κόλπα, ενώ σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα είναι υπεύθυνη για περιστατικά όπως τα παραπάνω!