Α' Μέρος
Ηταν το πρώτο στον κόσμο για τον μυθικό αυτόν τόπο. Προβλήθηκε από την ΕΡΤ μία μόνο φορά και μετά τοποθετήθηκε στο αρχείο. Πριν από έναν μήνα, τους παρακάλεσα να βρουν την ταινία γιατί το τηλεοπτικό γύρισμα έγινε όχι σε BETA αλλά σε φιλμ. Πραγματικά, τώρα στα εργαστήρια το επεξεργάζονται για να το μετατρέψουν σε ψηφιακή μορφή.
Πιστεύω να έχουμε την τύχη να δούμε αυτήν την ήπειρο... Ενας απέραντος τόπος που έχει έκταση 10 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μεγαλύτερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. 25 φορές μεγαλύτερη από την Ιαπωνία. Η γεωγραφική οριοθέτηση είναι πραγματικά αχανής.
Οι κάτοικοί της είναι περίπου τριάντα εκατομμύρια. Συναντάς χιλιάδες ποτάμια, με μεγαλύτερο τον Ανγκαρά. Ο φυσικός της πλούτος είναι τεράστιος. Οι πηγές Ενέργειας είναι αστείρευτες. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, σίδηρος, ουράνιο, χρυσός, μέχρι και διαμάντια και πολλά άλλα.
Στο έδαφός της αναπτύσσονταν βιομηχανία ξύλου, κυτταρίνης - χάρτου, αγροτική και οικοδομική βιομηχανία. Γίνονται εξορύξεις για την αξιοποίηση πηγών πλούτου, Ενέργειας και μεταλλευμάτων. Είχαν προβλέψει πριν από 40 χρόνια ότι ο πλανήτης θα έχει πρόβλημα λειψυδρίας. Μόνο η λίμνη της Βαϊκάλης που την επισκεφθήκαμε μπορεί να τροφοδοτεί τον κόσμο επί δέκα χρόνια.
Ενα πρωί χτυπάει το τηλέφωνο και μου ανακοινώνει ένας αρμόδιος της σοβιετικής πρεσβείας στην Αθήνα, ότι σε μια βδομάδα φεύγουμε για Σιβηρία. Διαπιστώνω πως δεν είναι πρωταπριλιά, τηλεφωνώ στον Γιώργο, ο οποίος αντί να χαρεί, μου λέει: «Δεν έχω διάθεση γι' αστεία», ενώ εμένα μ' έπιασε ο γνωστός πανικός. Φύγαμε στα μέσα του Απρίλη, αποχαιρετώντας με χιόνι την Αθήνα και φτάσαμε στη Σιβηρία που μας υποδέχτηκε ηλιόλουστη.
Μετά από ένα ταξίδι με την «Αεροφλότ», όπου στερείσαι τελείως το τσιγάρο και διασκεδάζεις τον πόνο σου με «λιμονάντ» (λεμονάδα χωρίς λεμόνι) φτάσαμε στη 1.30 το βράδυ, μετά από εφτά ώρες πτήση, από τη Μόσχα, στο Ιρκούτσκ, την πρωτεύουσα της ανατολικής Σιβηρίας.
Μαζί μας τηλεοπτικό συνεργείο της σοβιετικής τηλεόρασης. Με τον οπερατέρ Γκέοργκ, βετεράνο του Ναυτικού. Τον βοηθό του Ιγκόρ, μια φιγούρα κλασικού Ρώσου (ντοστογιεφσκικός τύπος, με πολύ χιούμορ). Την σιωπηλή Λένια, ηχολήπτρια (ίσως γι' αυτό να μη μιλούσε καθόλου γιατί όλα τα ηχογραφούσε). Τον υπεύθυνο φωτισμού Ζένια, πάντα γελαστό, αλλά λίγο ντροπαλό. Τον δεύτερο Ζένια, υπεύθυνο των διεθνών σχέσεων, πολύ μελετηρό - μιλούσε άψογα γαλλικά, ήταν η έβδομη φορά που πήγαινε στο Ιρκούτσκ. Και την καταπληκτικής ομορφιάς Ζένια, τη διερμηνέα, που έμαθε από μικρή τα ελληνικά, μιλάει σωστά, αλλά - που και που - έλεγε: «Οι χερούλες της πόρτας δεν ανοίγουν», «οι πανταλόνες των ανδρών είναι όμορφες».
Μερικές φορές, ήταν επόμενο, από τη βιασύνη μου, να μιλάω ελληνικά στον Ζένια, γαλλικά στον Γιώργο, με αποτέλεσμα να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια και να αναλαμβάνει να ξεμπερδέψει την κατάσταση η διερμηνέας μας.
Το πρόγραμμα στο Ιρκούτσκ ήταν γεμάτο ξεναγήσεις, περιηγήσεις, συνεντεύξεις. Πρώτος σταθμός μας, το μεγάλο εργοστάσιο διαλογής γούνας, που έχει τζίρο 900 εκατομμύρια ρούβλια τον χρόνο, το 1/3 της σοβιετικής παραγωγής σε γούνες.
Στο τέλος της συνομιλίας μας, ο διευθυντής του εργοστασίου μού προσφέρει ένα μεγάλο δόντι λύκου καλυμμένο από γούνα. «Αυτό», μου λέει, «φέρνει τύχη». Ακόμη το φυλάω σαν κόρη οφθαλμού. Για σκεφτείτε να κρέμεται η τύχη μου από το δόντι ενός σιβηριανού λύκου. Αν, πάντως, διαπιστώσω κάτι τέτοιο, τότε οι λύκοι της Σιβηρίας θα κυκλοφορούν με μασέλα.
Ξεναγός μας στο Ιρκούτσκ, η Λιούμπα. Κατάγεται από ιθαγενή φυλή, των Μπουριάτ, προτουρκική φυλή, αν και η ίδια αγνοούσε την ύπαρξη του τουρκικού κράτους. Το μόνο μουσείο που μας πήγε ήταν παράρτημα του εθνικού μουσείου, που αφορούσε μόνο τη φυλή της (ίσως, υπολείμματα υπολανθάνοντος τοπικισμού). Μας είπε ότι είχε συμμαθήτρια μια Ελληνίδα που παντρεύτηκε Μπουριάτ, αλλά δεν μπορέσαμε να τη συναντήσουμε. Μας εξήγησε ότι ο πρώτος κινηματογράφος που λειτούργησε στο Ιρκούτσκ ήταν του Ελληνα Γιακτσόγλου. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη μας!
Λέγαμε ανέκδοτα και τις εντυπώσεις μας από το ταξίδι. Καημός μας, που δεν μπορέσαμε να πιούμε λίγη βότκα.
Τη δεύτερη μέρα ταξιδεύουμε για τη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου. Τη Βαϊκάλη. Μας είπαν ότι θα περάσουμε από τη «Ταϊγκά», μια ζούγκλα με άγρια θηρία, αλλά περάσαμε από αυτοκινητόδρομο μέσα από το δάσος, κάνοντας μια στάση στο 47ο χιλιόμετρο.
Κατεβαίνουμε και τι να δούμε! Μια υπέροχη πανοραμική θέα και πάνω στα δένδρα πολύχρωμα πανάκια, μαντήλια, υφάσματα. Ολα αυτά, μας εξηγούν, κρύβουν κάποιες ευχές. Οι νεόνυμφοι, τη μέρα του γάμου τους, έρχονται σε αυτό το σημείο για φωτογραφίες, αλλά δένουν κι ένα μαντήλι για να ζήσουν ευτυχισμένοι. Οι περαστικοί θέλουν να δέσουν μικρές λωρίδες από ύφασμα και δίνουν μια υπόσχεση πως θα ξανάρθουν.
Εκτός από τη Βαϊκάλη, μας εντυπωσίασε το πάθος της δουλειάς των ανθρώπων που εργάζονται στο Λιμνολογικό Ινστιτούτο και στο Μουσείο. Είναι ερωτευμένοι με τη λίμνη, που έχει 2.300 είδη ψαριών. Λένε ότι τους επηρεάζει στον χαρακτήρα τους, στη διάθεσή τους.
Γυρνώντας πίσω για το Ιρκούτσκ, αργά το απόγευμα, με το συνεργείο ξεθεωμένο από την κούραση (κοιμόντουσαν όλοι στη διαδρομή), προσπαθούσαμε να ρουφήξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτήν τη γλυκύτητα της φύσης, την απεραντοσύνη της Ταϊγκά με τις πανύψηλες σημύδες, την ομορφιά του ποταμού Ανγκαρά.
Σκέφτομαι, πώς αυτός ο λαός νίκησε το χάος της Σιβηρίας; Την έβαλε σε τάξη. Την έκανε κοσμογονικό όραμα. Πώς κατάφερε να την υποτάξει. Η έκπληξη, βέβαια, της ημέρας δεν ήταν μόνο η Βαϊκάλη. Μάθαμε ότι φτάνει στο Ιρκούτσκ ένα γκρουπ από Ελληνες του «Travel Plan» (το επόμενο θα πάει στις αρχές Αυγούστου). Αρχηγός του γκρουπ ο Παντελής Αφουξενίδης. Περιμέναμε να κάνουμε ελληνικό γλέντι, αλλά ήταν τόσο κουρασμένοι, που έφαγαν βιαστικά και πήγαν για ύπνο. Εμείς αρκεστήκαμε να βλέπουμε τους Ρώσους να χορεύουν σέικ, ροκ εν' ρολ και παθητικό ταγκό.
Πριν φύγουμε για το Ιρκούτσκ, περάσαμε από το σπίτι των Δεκεμβριστών, από μουσεία, μνημεία της πόλης. Είδαμε πιονέρους ν' αφήνουν λουλούδια μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από την προτομή του Λένιν. Ηταν η επέτειος των γενεθλίων του.