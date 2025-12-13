Να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού

Ερώτηση για τις αυξήσεις στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Λάρισας κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, καθώς και στις συνέπειες για τα σωματεία, τους αθλητές και τις οικογένειές τους.

Στην Ερώτηση αναφέρεται: «Αυτή η απόφαση, αν ισχύσει, θα σημάνει την ουσιαστική εξόντωση του ελληνικού αθλητισμού, καθώς κανένα αθλητικό σωματείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σ' αυτά τα υπέρογκα κόστη. Για δύο μόνο ώρες προπόνησης την εβδομάδα ένα σωματείο θα κληθεί να πληρώνει πλέον 1.800 ευρώ τον χρόνο, από 200 ευρώ που είναι σήμερα. Ολο αυτό το βάρος θα πέσει στις πλάτες των αθλητών και των οικογενειών τους, που αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα, γιατί με τις επιχορηγήσεις - ψίχουλα που μοιράζει το υπουργείο κάθε χρόνο τα αθλητικά σωματεία δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα απαραίτητα λειτουργικά κόστη. Για παράδειγμα, μόνο ένας προπονητής με σύμβαση θα πρέπει να αμείβεται με 3.500 ευρώ μεικτά τον χρόνο.

Αυτή η ενέργεια από πλευράς της κυβέρνησης θα οδηγήσει στην ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των αθλητικών συλλόγων και στο μεγαλύτερο χτύπημα του δικαιώματος στον αθλητισμό της νεολαίας. Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι κυβερνώντες και πολλοί ακόμη χύνουν "κροκοδείλια δάκρυα" για τη νεανική παραβατικότητα, και η χώρα μας αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Βέβαια, αυτή η πολιτική κρατάει χρόνια, δηλαδή να λειτουργούν οι εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις με ανταποδοτικότητα. Από το 2010, επί υπουργίας κ. Μπιτσαξή και κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησαν τα ΕΑΚ να επιβάλλουν αντίτιμο στα ερασιτεχνικά σωματεία για να τους παραχωρούνται οι αθλητικοί χώροι για τις ανάγκες τους. Στην πορεία, όλων των αποχρώσεων οι κυβερνήσεις διατήρησαν αυτό το καθεστώς των χαρατσιών.

Ολα αυτά τα χρόνια τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία είχαν να αντιμετωπίσουν την υποχρηματοδότηση και την απαξίωση από πλευράς των κυβερνήσεων, καθώς με τα μνημόνια οι επιχορηγήσεις εξαφανίστηκαν και οι περικοπές στους προϋπολογισμούς των ΕΑΚ όλης της χώρας μειώθηκαν κατά 50%. Ταυτόχρονα, το προσωπικό των ΕΑΚ μειώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν φτάσει στα όριά τους και να λειτουργούν με το 1/3 του απαραίτητου προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία τους.

Και μετά τα μαζικά λουκέτα πριν από 3 χρόνια στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Λάρισας, όπως στο στάδιο "Αλκαζάρ" και στο κλειστό κολυμβητήριο, όπου δεν λειτουργούν τα αποδυτήρια και η στέγη του είναι σε οριακό σημείο, ή στο κλειστό της Νεάπολης, που δεν έχει πυρασφάλεια και λειτουργεί με τη μισή χωρητικότητα, έρχεται σήμερα ο υπουργός να προτείνει αυξήσεις 900% - 1.000%.

Το αθλητικό σωματείο αποτελεί το κύτταρο του ελληνικού αθλητισμού, δεν είναι επιχείρηση, παρόλο που το ίδιο το κράτος εξανάγκασε με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις τριών διαφορετικών υπουργών να λειτουργήσουν ως τέτοιες, με λογιστικά βιβλία, POS και συνδρομές, γιατί λόγω της ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης των ομοσπονδιών και των συλλόγων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, Βασίλης Μεταξάς και Μανώλης Συντυχάκης, που υπογράφουν την Ερώτηση, ρωτούν την υπουργό:

- Πώς τοποθετείται για το μέγεθος της καταστροφής που προκαλεί στον ελληνικό αθλητισμό και στο αθλητικό σωματείο η εγκύκλιος που έστειλε στα ΕΑΚ και αν σκοπεύει να την αποσύρει.

- Τι σκοπεύει να κάνει για την αποκατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ Λάρισας που χρήζουν ανακατασκευής, όπως το στάδιο «Αλκαζάρ» και το κλειστό κολυμβητήριο.

- Τι σκοπεύει να κάνει για την κατεδάφιση του παλιού κλειστού γυμναστηρίου στο «Αλκαζάρ» και την ανέγερση καινούργιου.

- Τι σκοπεύει να κάνει για την ενίσχυση του ΕΑΚ Λάρισας με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό.