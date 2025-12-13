ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οδηγούνται εκτός αθλητισμού χιλιάδες παιδιά

Σε αναβρασμό βρίσκονται τις τελευταίες μέρεςμετά την απαράδεκτη απόφαση τηςτης πόλης (ΕΑΚΛ) να προχωρήσει σεΕίχε προηγηθεί το καλοκαίρι σχετική εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, με τη διοίκηση του ΕΚΛ να σπεύδει να την υλοποιήσει. Με την αύξηση που απαιτείται να φτάνει σε ένα ποσοστό της τάξης των 900%, τα σωματεία χαρακτηρίζουν την απόφαση της διοίκησης «χαριστική βολή», που καθιστά το μέλλον τους αβέβαιο, με σοβαρές συνέπειες για τους χιλιάδες αθλητές όλων των ηλικιών τους οποίους έχουν ως μέλη. Η ίδια αναστάτωση επικρατεί και ανάμεσα στους γονείς εκατοντάδων παιδιών που είναι μέλη των ακαδημιών των αθλητικών σωματείων.

Τα αθλητικά σωματεία δηλώνουν αποφασισμένα να μην αφήσουν να περάσει ένα ακόμα μέτρο που ουσιαστικά στρέφεται ενάντια στο δικαίωμα στον αθλητισμό. Μάλιστα, ήδη έχουν κάνει τις πρώτες κινήσεις, δημιουργώντας μια συντονιστική επιτροπή για τον αγώνα τους, τα μέλη της οποίας προχώρησαν σε αναλυτική συνέντευξη Τύπου την περασμένη βδομάδα. Παράλληλα, σωματεία, αθλητές και γονείς έχουν προγραμματίσει για την ερχόμενη Τετάρτη 17 Δεκέμβρη κινητοποίηση στο ΕΑΚΛ.

Υπέρογκο χαράτσι για παρατημένες εγκαταστάσεις

Για την απόφαση της διοίκησης του ΕΑΚΛ, τις συνέπειες αλλά και την αποφασιστική στάση των σωματείων μίλησε

«Θα πρέπει να επισημάνουμε πως το θέμα που έχει προκύψει δεν είναι μόνο αθλητικό, αλλά κοινωνικό. Γι' αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να μην περάσουν τα όσα θέλουν να εφαρμόσουν κυβέρνηση και ΓΓΑ, και έχουμε προχωρήσει σε κινητοποιήσεις. Οι σύλλογοι που κάνουμε χρήση των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΛ ενημερωθήκαμε πρόσφατα από τη διοίκηση του ΕΑΚ, αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία διαβούλευση, ότι βάσει σχετικής εγκυκλίου του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού θα υπάρξει αύξηση για τα σωματεία του κόστους χρήσης, που όπως αποδείχθηκε αγγίζει τα 900%, με το συνολικό κόστος κοντά στα 900 - 1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ παράλληλα επιβάλλεται και νέο χαράτσι 100 ευρώ για κάθε αγώνα (50 / ώρα).

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μέτρο που η κυβέρνηση πέρασε προκειμένου σε πρώτη φάση να εφαρμοστεί στο ΟΑΚΑ, αλλά βλέπουμε πως πλέον επεκτείνεται. Φυσικά, είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση του ΟΑΚΑ, που η χρήση του γίνεται από ΠΑΕ, ΚΑΕ ή ακόμα και από ιδιωτικές αθλητικές εταιρείες που έχουν νοικιάσει τον χώρο, και άλλη περίπτωση όταν εφαρμόζεται σε ένα επαρχιακό ΕΑΚ, το οποίο χρησιμοποιείται από ερασιτεχνικά σωματεία. Ειδικά στην περίπτωση του δικού μας στη Λάρισα, τα όσα συμβαίνουν επηρεάζουν το σύνολο των 5-6 χιλιάδων αθλητών που είναι μέλη των συλλόγων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και διαθέτουν ευρύ φάσμα τμημάτων, όπως ο στίβος, η κολύμβηση, το πόλο, το μπάσκετ, το χάντμπολ.

Πολύπλευρες οι συνέπειες

Από την άλλη, ζητείται αυτή η τεράστια αύξηση για εγκαταστάσεις όπως αυτές του ΕΑΚΛ, οι οποίες και αυτές δεν ξεφεύγουν από τη γενικότερη κατάσταση των αθλητικών υποδομών στη χώρα, με τεράστια προβλήματα όπως η έλλειψη σε προσωπικό, π.χ. εδώ εμείς έχουμε έναν φύλακα για δύο εγκαταστάσεις, η υποτυπώδης θέρμανση, η ανύπαρκτη συντήρηση που ό,τι χαλάει μένει έτσι...».

«Φυσικά, εάν περάσει η συγκεκριμένη απόφαση τότε θα μιλάμε για τεράστιες συνέπειες, αφού τα σωματεία είτε θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν το νέο κόστος στους αθλητές και στις οικογένειες που είναι ήδη επιβαρυμένες οικονομικά, ή στην άλλη περίπτωση να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το ΕΑΚΛ και να αναζητήσουν λύση π.χ. σε αθλητικές εγκαταστάσεις σχολείων, που φυσικά κάθε άλλο παρά πληρούν τις προϋποθέσεις για τη δουλειά ενός σωματείου, αφού περισσότερο μπορούν να λειτουργήσουν ως προθερμαντήρια», συνεχίζει ο Κ. Μπαζάκης. Και προσθέτει:

«Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του κλειστού του Αλκαζάρ, που παραμένει κλειστό και υπό κατεδάφιση, αφού δεν πληροί τις προϋποθέσεις εδώ και τρία χρόνια. Με βάση αυτά, είναι ξεκάθαρος και κυρίως ορατός ο κίνδυνος που υπάρχει για τη λειτουργία των τμημάτων των σωματείων, αφού αρκετά κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο, έχοντας ως αποτέλεσμα τη φυγή από τον αθλητισμό για εκατοντάδες παιδιά, με ό,τι σοβαρές συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τα ίδια και γενικά την κοινωνία. Ενδεικτική είναι η αναστάτωση που υπήρξε στους γονείς των παιδιών όταν ενημερώθηκαν από τα σωματεία για τις νέες εξελίξεις».

Υπόθεση όλων το νέο χτύπημα στα σωματεία

Αναφερόμενος στην εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού ο Κ. Μπαζάκης κάνει λόγο για έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των προβλημάτων που βιώνουν σήμερα τα αθλητικά σωματεία και απειλούν ανοιχτά το μέλλον τους:

«Θα πρέπει να σημειωθεί πως όλα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια κατάσταση όπου τα σωματεία ήδη δίνουν μάχες για να αντιμετωπίσουν τη στυγνή πραγματικότητα του αθλητισμού σήμερα, με τις επιχορηγήσεις να είναι ανύπαρκτες, τα έξοδα να τρέχουν και να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες του μήνα. Για παράδειγμα, στο δικό μας σωματείο για 80 αθλητές αντιστοιχεί επιχορήγηση 1.200 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή περίπου 100 ευρώ τον μήνα. Εάν υπολογίσουμε ότι πέραν των λειτουργικών εξόδων θα πρέπει να καλυφθούν το κόστος των αγώνων, οι διαιτητές, οι γιατροί, τα έξοδα που προϋποθέτει η εγγραφή στο Μητρώο της ΓΓΑ, τότε είναι ξεκάθαρο πως τα καινούργια δεδομένα ουσιαστικά θα αποτελέσουν τη χαριστική βολή για τα σωματεία.

Φυσικά, μπορεί η διοίκηση του ΕΑΚΛ να έσπευσε να εφαρμόσει πρώτη τη συγκεκριμένη απόφαση του υπουργού και τα σωματεία της Λάρισας να βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε αγωνιστική τροχιά, ωστόσο, αν αναλογιστεί κανείς πως το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί σε άλλα 17 ΕΑΚ, καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος και τις συνέπειες που θα υπάρξουν».

