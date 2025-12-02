Τρίτη 2 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
Εκατόμβη νεκρών μετά τις πλημμύρες

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, εκατομμύρια οι πληγέντες

Κάτω από τόνους λάσπης παραμένουν ολόκληρες εκτάσεις σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν οδυνηρά περιοχές ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ζούσαν ήδη σε συνθήκες πολύ δύσκολες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μάχη επιβίωσης που δίνουν εκατομμύρια πλημμυροπαθών που έχουν επιζήσει.

Μέχρι χτες, ανταποκρίσεις από Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Ινδονησία άθροιζαν σε πάνω από 1.100 τα θύματα «φυσικών καταστροφών» και «ακραίων καιρικών φαινομένων», ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούσαν τους 500 και συνεχώς αυξάνονταν, την ώρα που έδιναν και έπαιρναν αναλύσεις για τις «πρωτόγνωρες καταστάσεις», αλλά επ' ουδενί για τις δυνατότητες που θα μπορούσε να προσφέρει η αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, αν αυτή δεν ήταν έρμαιο των νόμων της αγοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις έχουν επηρεαστεί πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ σε σημαντικές ζώνες π.χ. στη νήσο Σουμάτρα της Ινδονησίας έχουν παρασυρθεί ολόκληρα χωριά.

    

