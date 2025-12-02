ΟΝΔΟΥΡΑ

Ηττα στις εκλογές για τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση

Εκλογές σε κλίμα μεγάλης πόλωσης για την εκλογή Προέδρου, 128 βουλευτών και τοπικές εκλογές έγιναν την Κυριακή στην Ονδούρα, με εκλογικό σώμα 6,5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων στη χώρα αυτή της Κεντρικής Αμερικής, όπου τα 2/3 ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Ενώ η καταμέτρηση συνεχιζόταν, γύρω στο 50% των καταμετρημένων ψήφων ο υποψήφιος του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος (έχει τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ) Νάσρι Ασφούρα, παλαιστινιακής καταγωγής, επιχειρηματίας στις Κατασκευές και πρώην δήμαρχος στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, προηγείται με διαφορά λίγων ψήφων και ποσοστό 40% του επίσης συντηρητικού Σαλβαδόρ Νασράλα, τηλεοπτικού παρουσιαστή με καταγωγή από τον Λίβανο, ο οποίος έχει 39,8%. Ακολουθούν η Ρίξι Μονκάδα, υποστηριζόμενη από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Σιομάρα Κάστρο ντε Σελάγια, με 19,1%, και άλλοι υποψήφιοι με μικρότερα ποσοστά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τραμπ διαμήνυσε προεκλογικά πως σε περίπτωση εκλογής του Ασφούρα, τον οποίο θεωρεί «τον μοναδικό αληθινό φίλο της ελευθερίας», θα έδινε χάρη στον πρώην Πρόεδρο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014 - 2022), ο οποίος προέρχεται από το Εθνικό Κόμμα και εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Ισχυρίστηκε ότι αυτή η κατηγορία τού αποδόθηκε ψευδώς από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν.

Η κυβερνητική υποψήφια Μονκάδα έθεσε ζήτημα εξωτερικής παρέμβασης από τις ΗΠΑ με τη στάση του Τραμπ και ενδεχόμενο νοθείας, ωστόσο είπε ότι θα περιμένει τα τελικά αποτελέσματα για να τοποθετηθεί. Στην προεκλογική περίοδο επιχείρησε να στηρίξει το κυβερνητικό έργο, ενώ ο Νασράλα μιλούσε για τα ζητήματα ασφάλειας και ο Ασφούρα πρόβαλλε το ζήτημα των ξένων επενδύσεων και ευκαιριών και των καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Πάντως τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Νασράλα εμφάνιζε τον εαυτό του ως δυνητικά επόμενο Πρόεδρο, γιατί θεωρούσε ότι επικρατεί σε περιφέρειες που υπολείπονται. Στις βουλευτικές εκλογές η εικόνα για τα τρία κόμματα είναι αντίστοιχη.