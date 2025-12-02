ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 150

«Κάποια από τα πτώματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη, οπότε ίσως να μην καταφέρουμε να εντοπίσουμε όλους τους αγνοούμενους», δήλωσαν εκπρόσωποι των αρχών στο Χονγκ Κονγκ, όπου οικογένειες ακόμα αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα, που ζούσαν στο συγκρότημα των κτιρίων που τυλίχτηκε στις φλόγες την περασμένη Τετάρτη.

Μέχρι χτες, τα επίσημα καταγεγραμμένα θύματα ήταν 151 και οι αγνοούμενοι τουλάχιστον 40.

Την οργή των συγγενών των θυμάτων μεγαλώνουν όσα αποκαλύπτονται για την απουσία μέτρων ασφαλείας. Σύμφωνα με το Ρόιτερς, οι κάτοικοι του συγκροτήματος, Wang Fuk Court, είχαν καταθέσει από πέρυσι ανησυχίες για «κινδύνους πυρκαγιάς» που προκαλούν οι συνεχιζόμενες εργασίες ανακαίνισης, συμπεριλαμβανομένης «της πιθανής ευφλεκτότητας του προστατευτικού πράσινου πλέγματος που είχαν χρησιμοποιήσει οι εργολάβοι για να καλύψουν τις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν υψωθεί γύρω από τα κτίρια». Επίσης, σε συνέντευξη Τύπου της αστυνομίας, αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων του συγκροτήματος «είχαν προστατευτικά δίχτυα, μεμβράνες, αδιάβροχους μουσαμάδες και πλαστικά φύλλα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας».

Τρία άτομα που συνδέονται με την εταιρεία «Prestige Construction» - ανάδοχο των εργασιών ανακαίνισης - συνελήφθησαν ως ύποπτα για ανθρωποκτονία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δυτικά ΜΜΕ μετέδιδαν ότι κρατικοί αξιωματούχοι απευθύνουν «προειδοποιήσεις» στους κατοίκους να «μην βυθίσουν το Χονγκ Κονγκ στο χάος» του 2019, αναφερόμενοι στις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που έγιναν για μέρες, με φόντο αλλαγές στη νομοθεσία με βάση την οποία η περιοχή πέρασε από τη βρετανική κυριαρχία στον έλεγχο της Κίνας (θυμίζουμε πως διέπεται από ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς και ανήκει στην κινεζική επικράτεια).