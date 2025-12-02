ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Κλιμακώνονται οι απειλές και τα σχέδια επέμβασης των ΗΠΑ

Εκτακτη σύσκεψη για τη Βενεζουέλα αναμενόταν αργά χτες τη νύχτα (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συγκαλέσει τους επικεφαλής των υπουργείων Εξωτερικών, Αμυνας και άλλων κρίσιμων κυβερνητικών επιτελείων, ενώ η Ουάσιγκτον κλιμακώνει διαρκώς τις απειλές για επέμβαση «και στο έδαφος», με πρόσχημα την αντιμετώπιση των διακινητών ναρκωτικών.

Το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του απευθύνθηκε «προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων», αναφέροντας: «Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ». Ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο, αρνήθηκε να πει «αν πήγε καλά ή άσχημα. Ηταν μια τηλεφωνική κλήση». Σύμφωνα με το «Fox News», στη διάρκεια της συνομιλίας τους η Ουάσιγκτον διαπραγματεύτηκε την ανοχή της σε τυχόν αποχώρηση του Μαδούρο από τη χώρα, με την προϋπόθεση όμως εκείνος να παραιτηθεί, κάτι που δεν έγινε δεκτό.

Από τη πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας κατήγγειλε τον Τραμπ ότι «εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα» και «προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας». Κατηγορεί δε την Ουάσιγκτον για δηλώσεις που συνιστούν «εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου», η οποία «εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας».

Σημειωτέον, σύμφωνα με το Καράκας ανεστάλησαν και πτήσεις που η Ουάσιγκτον οργάνωνε για τον επαναπατρισμό Βενεζουελάνων μεταναστών και οι οποίες συνεχίζονταν, παρά τις διμερείς εντάσεις.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Νάνσι Ροντρίγκες, αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας (η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου διεθνώς), ανακοίνωσε πως η χώρα της ζήτησε από τον ΟΠΕΚ να βοηθήσει «να σταματήσει αυτή η επίθεση» των ΗΠΑ, που «απειλεί σοβαρά και τις ισορροπίες την διεθνούς αγοράς Ενέργειας»

Σήμερα Τρίτη η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας αναμένεται να συζητήσει τη σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση των θανατηφόρων επιθέσεων των ΗΠΑ, που αρχικά είχε προταθεί να εξεταστεί σε χτεσινή έκτακτη συνεδρίαση.

Ολα αυτά ενώ ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκγουεϊν Μάλιν δήλωσε για τη συνομιλία των δύο Προέδρων ότι «δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει. Του είπαμε πως θα μπορούσε να πάει στη Ρωσία ή σε κάποια άλλη χώρα». Ο δε Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, εξέφρασε ανησυχία για τις «απερίσκεπτες δράσεις έναντι της Βενεζουέλας», επειδή «ωθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες όλο και περισσότερο προς έναν νέο δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό».

Στο μεταξύ η Κάρολαιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επιβεβαίωσε χτες ότι ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είχε εξουσιοδοτήσει για πραγματοποίηση και «επαναληπτικού πλήγματος» (ώστε να «εξουδετερωθούν» όσοι είχαν επιβιώσει από το πρώτο χτύπημα) στη διάρκεια μίας από τις επιθέσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη στα ανοιχτά της Βενεζουέλας εναντίον σκαφών που φέρονταν να διακινούν ναρκωτικά.