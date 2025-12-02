Τρίτη 2 Δεκέμβρη 2025
ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ
Συνεχίζει να διδάσκει και να εμπνέει τους λαϊκούς αγώνες σε όλο τον κόσμο

Εκδήλωση μνήμης και τιμής, εννιά χρόνια μετά τον θάνατό του

Από την εκδήλωση
Σημαντικές στιγμές και διδάγματα από τη ζωή του Φιντέλ Κάστρο και μαζί, φυσικά, από την Επανάσταση στην Κούβα και γενικά την πάλη του κουβανικού λαού για προκοπή αναβίωσαν στην εκδήλωση που οργανώθηκε την περασμένη Πέμπτη, για τη συμπλήρωση 9 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου Κουβανού επαναστάτη ηγέτη, στον πολυχώρο εκδηλώσεων του κινηματογράφου «STUDIO NEWSTAR».

Ο πρέσβης της Κούβας, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, μετέφερε «τα πιο ειλικρινή "ευχαριστώ" για την αδιάκοπη υποστήριξη και αλληλεγγύη με τον ηρωικό αγώνα του κουβανικού λαού», ενώ ανακοίνωσε ότι μπροστά στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Φιντέλ (στις 13/8/1926) έχουν ήδη ξεκινήσει και προγραμματίζονται «πολυποίκιλες δράσεις» σε όλο τον κόσμο, που θα κορυφωθούν με δράσεις τιτλοφορημένες ως «ο Αιώνας του Φιντέλ» και θα διαρκέσουν από τις 13 Αυγούστου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Προέτρεψε δε να αξιοποιηθούν οι δράσεις αυτές ώστε να ενισχυθεί η μελέτη της δράσης και σκέψης του Φιντέλ Κάστρο, η οποία και επιβεβαιώνει ότι «συνεχίζει και θα συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα για την Κούβα και για πολλούς ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου».

Ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, Νίκος Καρανδρέας, τόνισε ότι παρά το ότι ο λαός του Φιντέλ, ο κουβανικός λαός αντιμετωπίζει «τον πιο μακρόχρονο αποκλεισμό στην Ιστορία της ανθρωπότητας» και «μέσα στις συνθήκες προετοιμασίας μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, καθώς οι ΗΠΑ προωθούν παράλληλα μια πολεμική επιθετική πολιτική σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική», η πρόσφατη αντιμετώπιση του τυφώνα «Μελίσα» επιβεβαίωσε ότι «η Κούβα εξακολουθεί να αντιστέκεται».

Η πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, Δέσποινα Μάρκου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η Κουβανική Επανάσταση και ο Φιντέλ Κάστρο αποτέλεσαν ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα για την αποτελεσματικότητα του ένοπλου αγώνα και την ενότητα των λαϊκών δυνάμεων, έδειξαν ότι όταν ένας λαός είναι αποφασισμένος να πάρει στα χέρια του την τύχη του, είναι ανίκητος».

Το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, Ηλίας Σιώρας, διαβάζοντας χαιρετισμό του προέδρου της Επιτροπής, Σταύρου Τάσσου, υπογράμμισε ότι «η Κούβα υπό την ηγεσία του Φιντέλ κατάφερε πολλά, πρωτόγνωρα αν τα συγκρίνει κανείς τόσο με τον περίγυρό της, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, η κοινωνική φροντίδα, η χαμηλή παιδική θνησιμότητα, ο πολιτισμός, ο μαζικός αθλητισμός».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα του διευθυντή του Κέντρου Φιντέλ Κάστρο Ρους, Ρενέ Γκονσάλες Μπάριος, ενώ ενδιαφέρον ήταν και το καλλιτεχνικό της μέρος, με απαγγελίες ποιημάτων για τον Φιντέλ κ.τ.λ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Αρης Ευαγγελίδης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ.

    

