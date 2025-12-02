ΠΑΜΕ - ΜΑΣ

Μηνύματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Μήνυμα αλληλεγγύης για τον συνεχιζόμενο αγώνα του παλαιστινιακού λαού για ανεξαρτησία και ελευθερία έστειλε το ΠΑΜΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, που τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Νοέμβρη.

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ επισημαίνει ότι «κανένας λαός δεν μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος όσο ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει κατακτήσει τη λευτεριά του».

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει: «Οι αδιάκοπες δολοφονικές επιθέσεις, ακόμη και μετά την υποτιθέμενη "εκεχειρία" της 10ης Οκτώβρη 2025 με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού, αποκαλύπτουν ότι το έγκλημα δεν σταμάτησε ούτε για μια στιγμή. Οι επιδρομές συνεχίζονται, οι δολοφονίες αμάχων δεν σταματούν, οι εποικισμοί επεκτείνονται σε όλη τη Δυτική Οχθη. Ο κατοχικός στρατός καθημερινά δολοφονεί, τρομοκρατεί και εκτοπίζει».

Σε άλλο σημείο καταγγέλλει το άθλιο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και την κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ που είναι συνένοχη στο έγκλημα.

Επισημαίνει δε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «όπως όλες οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις, ευθυγραμμίζεται με Ισραήλ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, στηρίζει και συμμετέχει ακόμα πιο ενεργά στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, μετατρέποντας την Ελλάδα σε πολεμικό ορμητήριο».

Και συνεχίζει: «Προωθεί αποφασιστικά τη στροφή στην πολεμική οικονομία, υλοποιώντας τις οδηγίες της ΕΕ, δίνοντας δισεκατομμύρια σε πολεμικές δαπάνες και εξοπλισμούς, χτυπώντας μισθούς, ΣΣΕ, τον εργάσιμο χρόνο και τις κοινωνικές δαπάνες. Κλιμακώνει την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων.

Η εργατική τάξη και ο λαός της Ελλάδας στέκονται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, ενάντια στα σφαγεία και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών, με το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των λαών να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους.

Είμαστε σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού μέχρι να σταματήσει η κατοχή, μέχρι να αποκτήσει τη δική του, ελεύθερη πατρίδα στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!

Να εφαρμοστεί τώρα η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Καμιά εμπλοκή και συμμετοχή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, που επισημαίνει ανάμεσα σε άλλα τις ευθύνες για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, των Ισραήλ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και της κυβέρνησης της ΝΔ που μετατρέπει την Ελλάδα σε ορμητήριο για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Στη συνέχεια υπογραμμίζει:

«Αυτή η πολιτική σπρώχνει στη στροφή στην πολεμική οικονομία, τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε γρανάζια του πολέμου που διαμορφώνεται υλοποιώντας τις Οδηγίες της ΕΕ, δίνοντας δισεκατομμύρια σε πολεμικές δαπάνες και εξοπλισμούς χτυπώντας κοινωνικές δαπάνες».

Και προσθέτει: «Οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ελλάδας βρισκόμαστε σταθερά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους με το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των λαών να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους. Για εμάς η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη έγινε στάση καθημερινή, που ξεπερνά απλώς μια Παγκόσμια Ημέρα».

Και καταλήγει ότι και η πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού Φοιτητικών Συλλόγων του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών στις 6 Δεκέμβρη θα φωνάξει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»!