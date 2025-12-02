Εντοπισμός απανωτών προβλημάτων σε αεροσκάφη της Airbus

Απανωτά προβλήματα εντοπίστηκαν με διαφορά λίγων ημερών σε αεροσκάφη της Airbus, τόσο σε χιλιάδες αεροσκάφη που είναι σε χρήση όσο και σε αεροσκάφη που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό μονοπώλιο της αεροναυπηγικής ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την ανάκληση 6.000 AirbusA320, για την επείγουσα αντικατάσταση λογισμικού πλοήγησης που αποδείχθηκε ευάλωτο υπό ορισμένες συνθήκες στην ηλιακή ακτινοβολία.

Χθες ανακοινώθηκε ότι προχώρησε η ταχύρρυθμη διόρθωση λογισμικού περίπου 5.900 αεροσκαφών Α320 της Airbus. Το πρόβλημα στο λογισμικό αφορούσε το σύστημα ελέγχου elevator-aileron (ELAC 2) και σχετιζόταν με την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Η ειδοποίηση της Airbus είχε δημοσιοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετώπισε πτήση της αμερικανικής εταιρείας «JetBlue» που είχε απογειωθεί από την Κανκούν του Μεξικού και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Νιούαρκ της Νέας Υόρκης. Η πτήση αναγκάστηκε να εκτελέσει επείγουσα προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, αφού το αεροσκάφος έλαβε αιφνιδιαστικά καθοδική πορεία.

Χθες, σε μια νέα εξέλιξη, η Airbus ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «προβλήματα ποιότητας» με μεταλλικά πάνελ που κατασκεύασε ένας από τους υπεργολάβους της για το αεροσκάφος Airbus A320, με την κατασκευάστρια εταιρεία να αναφέρει ότι το περιστατικό έχει «εντοπιστεί» και «οριοθετηθεί».

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδιδε ότι η Airbus εντόπισε κατά την παραγωγή ένα πρόβλημα που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320. Το ελάττωμα στην παραγωγή καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Να σημειωθεί ότι το Airbus A320 είναι το επιβατηγό αεροσκάφος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. Η εκμετάλλευσή του ξεκίνησε το 1988 και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, 12.257 τέτοια αεροσκάφη είχαν πωληθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.