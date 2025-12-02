ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ

Γενοκτονίας συνέχεια και παζάρια για την «ειρηνευτική» δύναμη

Οι συνεχιζόμενες καθημερινές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε διάφορες περιοχές τηςεντείνουν την αγωνία της επιβίωσης για τους 2 εκατ. Παλαιστίνιους της περιοχής.

Οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον αμάχων συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Ξεχώρισε το Σάββατο η ειδεχθής εν ψυχρώ δολοφονία δύο αδερφών, ηλικίας μόλις 8 και 10 ετών, από ισραηλινά πυρά ενώ έψαχναν καυσόξυλα στη νότια πόλη Χαν Γιούνις. Πλάι στα νέα θύματα, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και από τον εντοπισμό ανθρώπων που είχαν πεθάνει, ανάμεσα σε σωρούς ερειπίων.

Σύμφωνα με τον νεότερο συνολικό απολογισμό θυμάτων που ανακοίνωσε την Κυριακή το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι νεκροί από τις 7/10/2023 έφτασαν στις 30 Νοέμβρη τους 70.103 και οι τραυματίες τους 170.985. Μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής καταγράφηκαν δύο νεκροί και εντοπίστηκε μία σορός ανάμεσα στα ερείπια.

Υπολογίζεται ότι από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας της 10ης Οκτώβρη μέχρι την Κυριακή σκοτώθηκαν 356 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 908.

Το ίδιο διάστημα η βρετανική οργάνωση «Save The Children» ανακοίνωσε ότι παραμένουν εκτός εκπαίδευσης πάνω από 660.000 παιδιά και έφηβοι (παρά την πρόσφατη λειτουργία κάποιων «σχολείων» σε καταυλισμούς εκτοπισμένων). Υπολογίζεται επίσης ότι πάνω από 132.000 παιδιά αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό, καθώς με διάφορα προσχήματα το Ισραήλ εξακολουθεί να εμποδίζει την ελεύθερη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα και βασικά είδη.

Παράλληλα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Jazeera» σε πρόσφατο ρεπορτάζ ανέδειξε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν ορφανά (από τον έναν ή και τους δύο γονείς) παιδιά και έφηβοι, που προκειμένου να εξασφαλίσουν τα βασικά προσπαθούν να δουλέψουν, κυρίως ως πλανόδιοι πωλητές καφέ ή τσαγιού.

Δυσκολίες με τη συγκρότηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης

Οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα και οι καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας αποθαρρύνουν αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν στη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, την οποία προβλέπει το άθλιο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Washington Post» επικαλείται αμερικανική κυβερνητική πηγή η οποία εκτιμά ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα μπορούσε να αποτελείται από τρεις ταξιαρχίες, ή περίπου 15.000 στρατιώτες, ενώ μια άλλη πηγή εκτίμησε τον αριθμό σε 20.000. Κρίσιμες πληροφορίες πάνω στην εντολή δράσης της υπό συγκρότηση δύναμης παραμένουν άγνωστες ή ασαφείς.

Ενας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στη «Washington Post» ότι η υλικοτεχνική υποστήριξη και η εκπαίδευση θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες αφότου οι συμμετέχουσες χώρες επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ξεκινήσει την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης στις αρχές του 2026. Παρ' όλα αυτά, ο κατάλογος των χωρών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν είναι «ρευστός», με την Ινδονησία και το Αζερμπαϊτζάν να εκφράζουν συγκρατημένο ενδιαφέρον συμμετοχής.

Τραυματισμός τριών Ιταλών και μίας Καναδής στην Ιεριχώ

Τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Κυριακής ομάδα τουλάχιστον 10 Εβραίων εποίκων, οπλισμένων με όπλα, λοστούς και ρόπαλα, επιτέθηκε εναντίον πλήθους Παλαιστινίων και ξένων ακτιβιστών στο Ντουγιούκ, δυτικά της πόλης της Ιεριχούς. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις Ιταλοί και μία Καναδή, που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες.

«Κοιμόμασταν (...) δέκα μασκοφόροι έποικοι κατέφτασαν, δύο είχαν όπλα, άλλοι ρόπαλα», ανέφερε η Καναδή, τονίζοντας ότι την χτύπησαν «επανειλημμένα, στο πρόσωπο, στα πλευρά, στον μηρό». Ο ξυλοδαρμός «διήρκεσε 10 έως 15 λεπτά. Κατόπιν μας πήραν όλα μας τα πράγματα. Μου έκλεψαν το διαβατήριό μου, το τηλέφωνό μου, το πορτοφόλι μου, τις τραπεζικές κάρτες μου και έφυγαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ριάντ Εΐντ, διευθυντή του δημόσιου νοσοκομείου της Ιεριχούς, τέσσερις αλλοδαποί διακομίστηκαν εκεί το πρωί της Κυριακής, προτού τους δοθούν εξιτήρια αργότερα μέσα στη μέρα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε ότι «τρεις Ιταλοί διεθνείς εθελοντές» υπέστησαν «επίθεση» από «Ισραηλινούς εποίκους κοντά στην Ιεριχώ». Αναφέρεται επίσης ότι ο αρμόδιος υπουργός Αντόνιο Ταγιάνι «παρακολουθεί» την κατάσταση σε συντονισμό με τον γενικό πρόξενο της Ιταλίας στην Ιερουσαλήμ.

Τον Οκτώβρη το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κατέγραψε κορύφωση των «επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα, υλικές ζημιές ή και τα δύο» στις σχεδόν δύο δεκαετίες που τηρεί δεδομένα για τη συγκεκριμένη παλαιστινιακή περιοχή.

Χάρη ζήτησε από τον Πρόεδρο ο Νετανιάχου

Απονομή χάριτος από τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ ζήτησε το Σαββατοκύριακο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επικαλούμενος «παρεμπόδιση» του κυβερνητικού του έργου από τη δίκη σε βάρος του για τρεις υποθέσεις διαφθοράς η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι όσοι θέλουν «το καλό του Ισραήλ» θα στηρίξουν το αίτημά του για χάρη, αρνούμενος παρ' όλα αυτά να παραδεχτεί ενοχή για όσα κατηγορείται.

Χτες, πάντως, ο Μ. Φέτμαν, πρώην συνήγορος υπεράσπισης του Νετανιάχου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι για να γίνει αποδεκτό το αίτημα απονομής χάριτος θα πρέπει να συνοδευτεί από παραδοχή ενοχής. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Γιαΐρ Λαπίντ, πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Γες Ατίντ». Απαίτησε επίσης μετά από όλα αυτά ο Νετανιάχου να αποχωρήσει και από την ενεργό πολιτική δράση.

Κατά το εθιμικό δίκαιο στο Ισραήλ η χάρη απονέμεται μόνο μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, ενώ τώρα, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, το αίτημα του Νετανιάχου - που έγινε δεκτό από την Προεδρία της Δημοκρατίας - θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση πλήθους Ισραηλινών που συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα έξω από το σπίτι του Χέρτσογκ, απαιτώντας να απορρίψει ο Πρόεδρος το αίτημα απονομής χάριτος στον Νετανιάχου. Η δίκη του Νετανιάχου με κατηγορίες διαφθοράς ξεκίνησε τον Μάη του 2020 και συνεχίζεται έκτοτε.

Επικοινωνία Νετανιάχου - Τραμπ

Αργότερα χτες το βράδυ πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ φέρεται να προέτρεψε τον Νετανιάχου να μην κλιμακώσει τις επιθέσεις στη Συρία, για να μην εκτροχιαστεί η πορεία που έχει πάρει η χώρα αφότου κατέρρευσε η προηγούμενη κυβέρνηση, του Μπασάρ Ασαντ, και ανέλαβε ο τζιχαντιστής Αχμεντ Αλ Σαράα, τον οποίο ο Τραμπ θεωρεί «φιλειρηνιστή». Αναφερόμενο στην επικοινωνία με τον Τραμπ, το πρωθυπουργικό γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι συμφώνησαν «στη σημασία της δέσμευσης για διάλυση των στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς και αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και ότι συζήτησαν «τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών». Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Νετανιάχου δέχτηκε πρόσκληση να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο «στο κοντινό μέλλον».

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της δράσης των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που δρουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, έγινε γνωστό ότι χτες ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ, πρίγκιπας Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν, και ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, στο περιθώριο διμερούς επιχειρηματικού και επενδυτικού φόρουμ υπέγραψαν συμφωνία απαλλαγής των πολιτών των χωρών τους από την απαίτηση βίζας για τουρισμό, επιχειρηματικές δραστηριότητες ή επισκέψεις μελών οικογένειας τρίμηνης διάρκειας.