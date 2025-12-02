ΒΕΡΝΗ.- Σε δημοψήφισμα την Κυριακή οι Ελβετοί απέρριψαν με μεγάλη διαφορά την πρόταση επιβολής φόρου 50% σε κληρονομιές άνω των 50 εκατ. ελβετικών φράγκων (53,5 εκατ. ευρώ), που θα αφορούσε περίπου 2.500 οικογένειες. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων που μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση SRF, το 79% αναμενόταν να ταχθεί κατά. Η πρόταση, η οποία δεν είχε σχέση με κάποια «φιλολαϊκή» πολιτική, είχε κατατεθεί από τη Νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, με στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων «πράσινης» ανάπτυξης. Τα στελέχη του ισχυρού ελβετικού χρηματοπιστωτικού τομέα χαρακτήριζαν την ψηφοφορία «κρίσιμο τεστ». Η ελβετική κυβέρνηση είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να την απορρίψουν, με τους επικριτές να δηλώνουν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έξοδο των πλουσίων από την Ελβετία, μειώνοντας τα φορολογικά έσοδα...

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε χθες νέα επιχείρηση προώθησης αντιλαϊκών περικοπών σε κοινωνικά επιδόματα (οι οποίες είχαν «παγώσει» σε προηγούμενη φάση, κάτω από έντονες εργατικές - λαϊκές αντιδράσεις), λέγοντας ότι σχεδιάζεται ριζική και άμεση «μεταρρύθμιση» του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, «γιατί αυτό απαιτεί η ανανέωση». Κατά τ' άλλα, με φόντο τις ενδοαστικές αντιπαραθέσεις για την οικονομική διαχείριση, υπερασπίστηκε την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς που κατηγορείται ότι παραπλάνησε τους πολίτες στις αρχές Νοέμβρη, όταν δεν δημοσιοποίησε θετικά στοιχεία στις προβλέψεις για την οικονομία.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Πάνω από 1.600 Σουδανοί άμαχοι εγκαταλείπουν κάθε μέρα την τελευταία βδομάδα την πόλη Κερτάλα του Νότιου Κορντοφάν, λόγω εντεινόμενων επιθέσεων από τις παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Τρία παιδιά (ηλικίας 8, 9 και 11 ετών) και ένας 21χρονος σκοτώθηκαν ενώ άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων στις ΗΠΑ, στο Στόκτον της Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια επίθεσης η οποία σύμφωνα με τις αρχές μπορεί να διαπράχθηκε από πολλαπλούς ενόπλους. Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε μια πόλη περίπου 320.000 κατοίκων, μιάμιση ώρα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.