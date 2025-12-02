ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τρεις παραιτήσεις γιατρών σε λίγες μέρες, λόγω της υπερεφημέρευσης και των «εντέλλεσθε»

Δεν πέρασαν λίγες ημέρες από τα μεγάλα συλλαλητήρια του Κρητικού λαού για την Υγεία, και η ίδια η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει γιατί οι εργαζόμενοι μαζί με τους υγειονομικούς του νησιού συνεχίζουν κατά χιλιάδες να διαδηλώνουν.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσαν την παραίτησή τους δύο γιατροί νευρολόγοι του ΠΑΓΝΗ, επειδή τους έστειλαν εντέλλεσθε μετακίνησης για να πραγματοποιήσουν εφημερία στο Νοσοκομείο Χανίων. Επίσης, στα Χανιά, χτες υπέβαλε την παραίτησή της και η διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής Κατερίνα Καλαμαυκιανάκη, μετά από 24 χρόνια, ξεκαθαρίζοντας ότι η κλινική της κινδυνεύει άμεσα να κλείσει, ενώ καταγγέλλει εξοντωτική εργασία. Κάνει λόγο για «συνεχόμενες, απαράδεκτες και παράνομες εντολές υποχρεωτικής εφημέρευσης, με τελευταία εκείνη του Νοεμβρίου, και την εξοντωτική εργασία τη δική της και των συναδέλφων της».

Για τις παραιτήσεις των νευρολόγων του ΠΑΓΝΗ, το σωματείο εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ προειδοποιεί ότι θα προκαλέσουν πρόβλημα στελέχωσης με ειδικευμένους νευρολόγους, σε μια περίοδο που η Νευρολογική κλινική πάσχει και από ανεπάρκεια ειδικευομένων, καθώς αρκετοί γιατροί από τη λίστα αναμονής έχουν φύγει για το εξωτερικό και καθυστερεί η ανανέωσή τους.

Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι οι μετακινήσεις νευρολόγων του ΠΑΓΝΗ στα Χανιά, καθώς και η τυχόν οριστικοποίηση των παραιτήσεών τους θα αποδυναμώσουν τη μεγαλύτερη νευρολογική κλινική στην Κρήτη, η οποία εφημερεύει καθημερινά για οξέα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ).

Επίσης, οι μετακινήσεις και οι παραιτήσεις νευρολόγων του ΠΑΓΝΗ θα οδηγήσουν και σε περαιτέρω αύξηση των αναμονών στα τακτικά νευρολογικά ιατρεία, όπου εξετάζονται και παρακολουθούνται χιλιάδες ασθενείς από το Ηράκλειο και τους γειτονικούς νομούς.

Την κατάσταση που διαμορφώνεται με τις διαρκείς μετακινήσεις μάς μεταφέρει ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, επισημαίνοντας ότι στην κλινική έχουν απομείνει μόλις δύο ειδικευμένοι γιατροί, μετά από δύο άδειες κύησης - ανατροφής και μία παραίτηση για εργασία στο εξωτερικό. Υπογραμμίζει ότι είναι αδύνατο μια κλινική να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες όταν στηρίζεται σε γιατρούς - «επισκέπτες», οι οποίοι ούτε γνωρίζουν ούτε προλαβαίνουν να μάθουν τη λειτουργία της και τις ανάγκες των ασθενών. Οπότε, «αντί για μόνιμες προσλήψεις, το υπουργείο και οι διοικήσεις των ΥΠΕ προσπαθούν να καλύψουν μέρος των χιλιάδων κενών με το ελάχιστο δυνατό, εξουθενωμένο και περιπλανώμενο προσωπικό. Αυτές οι μετακινήσεις όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το επιδεινώνουν, αφού απλώς "μπαλώνουν" προσωρινά μια τρύπα δημιουργώντας ταυτόχρονα μια άλλη», σημειώνει.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το σωματείο απαιτεί να πάψουν άμεσα τα «εντέλλεσθε» για μετακινήσεις νευρολόγων από το ΠΑΓΝΗ στο ΓΝ Χανίων, αλλά και να στελεχωθεί πλήρως και άμεσα η νευρολογική κλινική των Χανίων με μόνιμους νευρολόγους, να ενισχυθούν με επαρκές προσωπικό και να λειτουργήσουν νευρολογικές κλινικές και στα νοσοκομεία Ρεθύμνου και Λασιθίου.