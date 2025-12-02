ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Επαναφέρει τα σχέδια για κέντρα κράτησης στην Αφρική

Την επιδίωξη της Γερμανίας να δημιουργήσει σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποκαλούμενα «Κέντρα Επιστροφών» (Return-Hubs) στην Αφρική, όπου θα στέλνονται μετανάστες και πρόσφυγες, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στην DW προ ημερών ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλ. Ντόμπριντ. Για αυτό θα χρειαστεί, όπως είπε, να βρεθούν χώρες στην Αφρική που θα θελήσουν να πάρουν μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, με κλειστά κέντρα κράτησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

«Υπάρχουν αρκετές χώρες που συζητούν επί του παρόντος πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα από κοινού και με ποια χώρα - εταίρο. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί μια χώρα - εταίρος στην αφρικανική ήπειρο», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

Μέχρι τώρα, οι προσπάθειες της Ιταλίας για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων στην Αλβανία μετά από συμφωνία με τα Τίρανα έχουν συναντήσει σημαντικά νομικά προβλήματα, όπως και το πρόγραμμα μεταφοράς μεταναστών στη Ρουάντα από τη Βρετανία, το οποίο επίσης αποδείχτηκε προβληματικό και έχει στο μεταξύ σταματήσει.

Ο Ντόμπριντ θεωρεί τη μείωση κατά 60% του αριθμού των αρχικών αιτήσεων ασύλου στη Γερμανία φέτος ως «μεγάλη επιτυχία» της κυβέρνησης Χριστιανοδημοκρατών (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD), με κλείσιμο συνόρων, επιστροφές και απελάσεις.

Πάντως γερμανικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι η μείωση του αριθμού των αιτούντων άσυλο οφείλεται όχι μόνο στους συνοριακούς ελέγχους και στις επαναπροωθήσεις από τη Γερμανία. Το «τέλος του πολέμου» στη Συρία με την επικράτηση του καθεστώτος των τζιχαντιστών και οι αυστηρότεροι έλεγχοι στη βαλκανική διαδρομή από Ελλάδα προς Αυστρία οδήγησαν επίσης σε μείωση του αριθμού.