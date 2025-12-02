ΟΒΣΑ

Κάτω από τις πιέσεις δόθηκε παράταση για την εγγραφή στο «Open Business»

Η πίεση που άσκησαν η ΟΒΣΑ και οι Σύλλογοι των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων είχε ως αποτέλεσμα την απόφαση της κυβέρνησης για παράταση της εγγραφής στην πλατφόρμα «Open Business» για 31/12/2026.

Οπως αναφέρουν η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου και η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας, «η άμεση κινητοποίησή μας έφερε αποτέλεσμα, μιας και με τον τρόπο που επρόκειτο να εφαρμοστεί, χωρίς καμία επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση, με ανεπαρκή χρόνο για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, και σε αυτή την οικονομική συγκυρία οικονομικής ασφυξίας των μικρών επιχειρήσεων έθετε σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία τους».

Λόγω της παράτασης αναβάλλεται και η κινητοποίηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Ομως, τα σωματεία των μικρών επαγγελματιών δηλώνουν πως «παραμένουμε σε ετοιμότητα, μιας και όπως έχουμε τονίσει, το νέο ψηφιακό σύστημα προστίθεται σε σειρά ήδη υποχρεωτικών ψηφιακών εφαρμογών για τις επιχειρήσεις (myDATA, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακή κάρτα, ψηφιακό πελατολόγιο, πλατφόρμες εργατικής νομοθεσίας), επιβαρύνοντας επιπλέον τους μικρούς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες».

Υπενθυμίζεται πως η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4442/2016 είναι πολύ μικρές μονάδες (βιοτεχνίες, εργαστήρια, τεχνικά επαγγέλματα), με περιορισμένους πόρους και χωρίς οργανωμένα λογιστήρια. Στην πράξη δηλαδή, η διαδικασία απογραφής απαιτεί συγκέντρωση εξειδικευμένων δικαιολογητικών (μεταβιβάσεις, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, έγγραφα χρήσεων γης, χωροταξικά στοιχεία κ.λπ.), γεγονός που σημαίνει ότι η «δωρεάν» διαδικασία συνεπάγεται ουσιαστικό οικονομικό κόστος.